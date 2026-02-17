TÜİK'in Ocak 2026 Motorlu Kara Taşıtları verilerine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 41,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azaldı. Yeni kayıtlarda otomobil ilk sıradaki yerini korurken, elektrikli ve hibrit otomobillerin payındaki artış dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 56,1'ini otomobil, yüzde 18,7'sini motosiklet, yüzde 18,4'ünü kamyonet oluşturdu. Kamyon yüzde 3,3, minibüs ve traktör yüzde 1,3'er, otobüs yüzde 0,6 ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,3 pay aldı.

Toplam taşıt kaydı bir önceki aya göre yüzde 41,7 geriledi. Aylık bazda kamyon (yüzde 59) ve otobüs (yüzde 36,4) ile minibüs (yüzde 34) artış gösterirken; traktör (yüzde 62,6), motosiklet (yüzde 53,7), otomobil (yüzde 44,9) ve kamyonet (yüzde 17) kayıtlarında düşüş yaşandı. Yıllık bazda ise toplam kayıtlar yüzde 12,7 azaldı.

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 33 milyon 751 bin 673'e ulaştı. Parkın yüzde 51,7'sini otomobiller oluştururken, motosiklet yüzde 21,2, kamyonet yüzde 14,6 ve traktör yüzde 6,9 pay aldı. Aynı ayda 827 bin 673 taşıtın devri yapılırken, devirlerin yüzde 70,3'ünü otomobiller oluşturdu.

81 BİN OTOMOBİL TRAFİĞE KATILDI

Ocak ayında 81 bin 108 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Markalara göre dağılımda Renault yüzde 15,9 ile ilk sırada yer alırken Toyota, Peugeot, Fiat ve Volkswagen onu izledi. Yerli marka TOGG yüzde 5,6'lık payla dikkat çekti.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİTİN PAYI ARTIYOR

Yeni kaydedilen otomobillerin yüzde 42,8'i benzinli, yüzde 28,6'sı hibrit ve yüzde 18,9'u elektrikli oldu. Dizel otomobillerin payı yüzde 9,4'te kaldı. Mevcut otomobil parkında ise dizel (yüzde 32,5), benzin (yüzde 31) ve LPG'li (yüzde 30) araçlar ağırlığını koruyor; elektrikli otomobillerin toplam payı yüzde 2,2 seviyesinde bulunuyor.

KÜÇÜK MOTOR VE GRİ RENK TERCİHİ

Ocak ayında en fazla 1300 cc ve altı motor hacmine sahip otomobiller tercih edildi (yüzde 34,1). Renk tercihlerinde ise gri yüzde 41,3 ile ilk sırada yer aldı. Griyi beyaz (yüzde 27,5), mavi (yüzde 10,2) ve siyah (yüzde 10,1) takip etti.