Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin SGM Yaz Kursları, şehrin ilgi odağı oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri’nde (SGM)yaz kursları için kayıtlar açıldı.

SGM’nin 15 farklı branşta açtığı kurslara sadece 4 günde 4 bin 822 çocuk başvurdu. 7 ve 14 yaş aralığındaki çocukların başvurabildiği yaz kursları sanatın, kültürün, eğlencenin ve müziğin harmanlanacağı bilgi ve heyecanın merkezi olacak.

Aileleriyle birlikte SGM’ye gelen öğrencilerin heyecanı gözlerine yansıdı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kayıtlar için son başvuru tarihinin 28 Haziran Cuma günü olduğunu belirterek ailelere son bilgilendirmeyi yaptı.

Adapazarı, Akyazı, Geyve, Karasu ve Sapanca Sosyal Gelişim Merkezlerinde gerçekleştirilecek yaz kursları, 1 Temmuz’da ilk dersine başlayacak. Haftanın 5 günü aralıksız olarak devam edecek kurslar 6 hafta boyunca devam edecek.

Öğrenciler Sosyal Gelişim Merkezleri (SGM) yaz kurslarında, zengin ders içerikleriyle eğlenirken öğrenecek, yaz tatilini verimli bir şekilde geçirecek.

Branşlar arasında satranç, gitar, bağlama, dikkat atölyesi, İngilizce kursu, akıl oyunları, drama, ukulele, tasarım, Kur’an-ı Kerim ve değerler eğitimi, robotik ve kodlama, mutfak, gezi, resim, halk oyunları gibi 15 farklı kurs bulunuyor.