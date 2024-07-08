Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki SGM’debu yaz açılan ‘Gezi Atölyesi’ gezgin ruhlu öğrencileriyle her hafta şehrin farklı destinasyonlarını kaşfediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi hayatın her alanında vatandaşlara dokunmaya devam ediyor.

Yorucu eğitim dönemi sonrası yaz tatiline çıkan minikler, BüyükşehirSosyal Gelişim Merkezi’nde yaz kurslarıyla eğlenirken öğreniyor ve aynı zamanda kurulan yepyeni bir atölyeyleşehri keşfediyor.

Büyükşehir,SGM’nin yaz dönemi kurslarına öğrencilerin farklı alanlarda kendilerini geliştirebileceği atölyeler ekledi.Bu kapsamda Adapazarı SGM’de yeni bir ders olan ‘Gezi Atölyesi’ faaliyetlerine başladı.

6 hafta sürecek olan gezi atölyesinde10 yaş ve üzerinde olan öğrenciler her hafta şehrin başka bir köşesinde keşfe çıkacak.

Doğa ile baş başa vakit geçiren öğrenciler kozalak, çam, dal gibi ormanda buldukları ürünlerini toplayarak tablo yaptılar. Resimler çizen öğrenciler, oyunlar oynayıp ‘çevre’ temalı aktiviteler sayesinde bilinç kazandı.

Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Yaz dönemi kurslarımız tüm hızıyla devam ediyor. 15 farklı branşta öğrencilerimize verdiğimiz eğitimlerden gezgin ruhlu öğrencilerimizin seçtiği ‘Gezi Atölyesi’nin ilk durağı İl Ormanı Tabiat Parkı oldu Miniklerimize keyifle öğretmeye, eğlence eşliğinde bir şeyler katmaya devam edeceğiz” denildi.