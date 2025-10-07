Bunlar da ilginizi çekebilir

Vatandaşlardan, e-Devlet Kapısı üzerinden hizmet dökümlerini kontrol etmelerini ve mağduriyet yaşamamaları adına harekete geçmesi gerektiği belirtilen açıklamada, usulsüzlük tespitinde primlerin iadesi ve yasal işlem başlatılabileceğini kaydedildi.

SGK, 'K' harfinin, denetim altında tutulan iş yerlerini işaret ettiğini belirterek, bu yerlerdeki sigorta bildirimlerinin emeklilik hesaplamalarında dikkate alınmayabileceğini vurguladı.

Duyuruda, 'Dikkat! Hizmet dökümünüzde 'K' harfi gördüyseniz, bu iş yerleri SGK tarafından kontrollü iş yeri olarak izlenmektedir. Bu iş yerinde bildirilen çalışmalarınız, emeklilik hesabınızda geçerli sayılmayabilir' denildi.

ANKARA (İGFA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla emeklileri ve sigortalıları uyardı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), hizmet dökümünde 'K' harfi görünen iş yerlerinin 'kontrollü iş yeri' olarak izlendiğini duyurdu. Bu işlerde bildirilen sigorta primlerinin emeklilik hesabında geçersiz sayılabileceği belirtilen uyarıda, vatandaşların hizmet dökümlerini e-Devlet üzerinden kontrol etmeleri istendi.

