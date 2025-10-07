Bunlar da ilginizi çekebilir

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza dolayısıyla D-655 bağlantı yolunda trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, bölgede uzun araç kuyruğu oluştu.

Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre yağmur sonrası kayganlaşan yolda meydana gelen kazada çarpmanın etkisiyle tır sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

