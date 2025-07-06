'Şeytan Marka Giyer' filmindeki Miranda karakterinin malikhanesini Rahmi Koç satın aldı

Miranda karakterinin malikhanesi.

Meryl Streep’in canlandırdığı Miranda’nın evi olarak ünlenen lüks konutun yeni sahibi, Koç Holding’in Onursal Başkanı Rahmi Koç oldu.

2006 yılında vizyona giren ve başrollerinde Meryl Streep ile Anne Hathaway'in yer aldığı Hollywood yapımı 'Şeytan Marka Giyer' ('Devil Wears Prada') filminde yer alan ikonik lüks konut, geçtiğimiz günlerde 26,5 milyon dolara (1 milyar 57 milyon Türk Lirası) satıldı.

Uzun süre alıcısının kimliği açıklanmazken, dünya basınında geniş yer bulan konutun yeni sahibinin Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç olduğu ortaya çıktı.

Lauren Weisberger’in aynı adlı romanından uyarlanan filmde, Meryl Streep’in canlandırdığı Miranda karakterine ait konut olarak bilinen bu ikonik ev, New York’un Manhattan bölgesinde yer alıyor.

1.100 metrekareyi aşan konutta 7 yatak odası, 11 banyo ve bir de özel basketbol sahası bulunuyor.

'Şeytan Marka Giyer,' gazeteci olma hayaliyle New York’a gelen genç bir kadının (Anne Hathaway), moda dünyasının acımasız patronlarından biri olan Miranda Priestly’nin asistanı olarak işe başlamasıyla gelişen olayları konu alıyor. Meryl Streep’in etkileyici performansıyla öne çıkan film, moda endüstrisinin perde arkasını, güç ilişkilerini ve kişisel dönüşümleri çarpıcı bir dille anlatıyor.