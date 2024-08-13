2023 yılı itibariyle kullanılmaya başlanan Seyir İzin Belgesi Sistemi, güncellenerek tamamen dijital ortama taşındı. Yeni Seyir İzin Belgesi Sistemi ile vatandaşlar, sahip oldukları deniz turizm araçları ve gemi acentelerinin tüm seyir izin belgesi işlemlerini e-devlet şifreleriyle sisteme girerek yapabilecekler.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından devreye alınan yeni Seyir İzin Belgesi Sistemine (SİBS) ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seyir İzin Belgesinin Türk bayraklı deniz turizmi araçları ile yurt dışından gelen veya Türkiyede kışlayan yabancı bayraklı deniz araçlarının; yapacakları araç, personel, yolcu ve sefer ile ilgili beyan ve işlemlerin yer aldığı, ayrıca liman seferi dışında yapacakları yolculuğa müsaade edildiğini gösteren liman çıkış belgesi yerine geçen belge olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, Seyir İzin Belgesini kağıt ortamında farklı bakanlıklarca fiziki onay ile düzenlenirken, 12 Temmuz 2024 itibariyle teknelerin izin ve bilgilerinin yer aldığı Seyir İzin Belgesi Sistemini güncelleyerek yeni sistemi devreye aldıklarını duyurdu.

BELGE ÜCRETİ ONLİNE OLARAK ÖDENEBİLECEK

Seyir İzin Belgesi (SİB) işlemlerini tamamen dijital mecraya taşıyarak gemi acenteleri ve tekne sahiplerinin kullanımına sunduklarını belirten Bakan Uraloğlu, güncellenen yeni sistem ile; vatandaşların sahip oldukları deniz turizm araçları için, gemi acentelerinin ise tüm tekneler için, SİB işlemlerini e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek kendilerinin yapmasına imkan sağladıklarını söyledi.

Yeni sistem ile tekne sahibi değişikliği durumunda gerekli bilgi güncellemelerinin elektronik ortamda hızlı bir şekilde yapılabilmesi ile bürokratik sürecin hızlandırılması sağladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Diğer bir yenilik, belge ücretinin sistem üzerinden oluşturulan ödeme kodu ile ödenebilmesi ve ödeme online olarak sistemde göründüğünden ilave bir makbuz beyanının artık gerekli olmamasıdır. Online ödeme sistemi ile belge ve harç eşleştiğinden, herhangi bir vergi kaybı da olmayacak" dedi.

Daha önce kağıt ortamında, farklı kurumların fiziki onayıyla gerçekleşen uygulamanın, tamamen dijital ortama taşınması ile devlet kurumlarında evrak işlerinin azaltıldığına dikkat çeken Baksn Uraloğlu, vatandaşların, turistlerin ve tekne mürettebatının pasaport kontrolleri hariç hiçbir kuruma gitmeyerek zamandan tasarruf etmesini sağladıklarını kaydetti.

Sistemle ilgili tüm devlet kurumları ile koordineli çalıştığından uygulamaların uyum içinde devamlılığının sağlandığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Tüm kullanıcılar için düzenli olarak sistem üzerinde bilgilendirme mesajları ve kullanım videolarına erişim de mümkün. Sistem ile Seyir İzin Belgesi işlemlerinde vatandaşa verilen hizmette yeknesaklık sağlanacak olup kurumlarda farklı uygulama yapılması önlenerek hizmetlerin düzenli ve sistemli bir şekilde yürütülmesini amaçlıyoruz" diye konuştu.