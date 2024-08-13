Edirne İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık olaylarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak, Uzunköprü ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda şüpheli bir şahıs üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde kaçakçılık olaylarının önlenmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen son operasyonda önemli bir gelişme yaşandı.

Edirne ili Uzunköprü ilçesi Maksutlu köyünde icra edilen bir devriye sırasında şüpheli tavırlar sergileyen bir şahıs durduruldu. Yapılan üst aramada şahsın üzerinde ruhsatsız bir tabanca, bir şarjör ve üç adet fişek ele geçirildi.

Yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen silah ve mühimmat ise incelenmek üzere emniyete götürüldü.