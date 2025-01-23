İtalya'dan Tuzla'ya seyir halinde olan kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı Kepez önlerinde makine arızası yaptı.ÇANAKKALE (İGFA) - Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İtalya’dan Tuzla’ya seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Kepez önlerinde makine arızası yapan BURAK isimli 105 m boyundaki kuru yük gemisi için Çanakkale GTH Merkezi harekete geçti.

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Gemi, Çanakkale GTH Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan eşliğinde TÜRKELİ ve KURTARMA-18 Römorkörleri refakatinde Karanlık Liman’a demirledi.

Kaynak: igf