Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame bugün Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki karşılama saat 16.30'da gerçekleşecek.ANKARA (İGFA) - Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye ve Ruanda arasında Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilecek bu ilk resmî ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, ikili münasebetlerin güçlendirilmesi konusunda atılacak adımların yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörüldü.

Saat 16.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki karşılama sonrasında ikili görüşme saat 16.45'te gerçekleştirilecek.

Programa göre, saat 17:30'da Heyetler Arası Görüşme ve akabinde anlaşmaların imza töreni sonrasında Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile ortak basın toplantısı yapılacak.

Heyetler saat 19.00'da ise yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi akşam yemeğinde buluşacak.