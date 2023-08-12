Türkiye'nin eğitim haritasında yeni bir dönem! Köklü geçmişiyle 37 yıldır eğitimde fark yaratan kuruluş, yenilikçi ve çağdaş eğitim anlayışıyla Türkiye'nin dört bir yanında nitelikli eğitimi yaygınlaştırıyor.

Türkiye’de resmi devlet okullarında, derslik başına düşen yüksek öğrenci sayısı eğitim materyallerinin yetersiz kalmasına neden olurken öğrencilerle bireysel olarak ilgilenme oranını düşürerek akademik geleceği olumsuz yönde etkiliyor. Bu nedenle okul müfredatına destek olmak için geliştirilen kurs eğitim merkezleri ile nitelikli bir eğitim programının takip edildiği özel okullar, başarının temel anahtarı olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor. 1986 yılından beri yerel ve milli bir marka olarak Türkiye’de kaliteli eğitimin temellerini atan köklü Sevinç Eğitim Kurumları ise kendi alanının lideri olarak ülke genelindeki büyümesini hız kesmeden sürdürüyor.

Sahip olduğu “Başarıya Gülümse” ve “Geleceğe Gülümse” sloganları ile 37 yıldır nitelikli eğitimi erişilebilir kılan Sevinç Eğitim Kurumları, Türkiye geneline yayılmış 27 adet kurs merkezi ve 6 adet okulu ile eğitim anlayışındaki standartları değiştiriyor. Global sisteme uyum sağlayan yapısı, deneyimli akademik kadrosu ve yenilikçi eğitim anlayışı sayesinde öğrencileri sadece lise ve üniversiteye hazırlayarak başarılı bir kariyer garantisi vermekle kalmıyor; aynı zamanda bireysel gelişime ve farkındalık kazanımına odaklanarak toplumu oluşturan bireylere ve dolayısıyla topluma daha fazla ışık tutmayı planlıyor.

Türkiye Genelindeki Sevinç Eğitim Kurumları ve Başarıları

Sevinç Eğitim Kurumlarının Türkiye eğitim sistemine örnek olan başarılı yolculuğu, kurumun 1986 yılında dershane olarak hayata geçirilmesiyle başladı. 2013 yılında akademik sistemini yenileyen kurum, bünyesi altında faaliyet gösteren ve Türkiye geneline yayılan kolejleri ile bireyleri, en prestijli lise ve üniversitelere hazırlamaya başladı. 2015 yılı ile birlikte özellikle apolitik yanı sayesinde ülke genelindeki diğer eğitim kurumlarından farklılaşarak kendini geleceğe taşıyan Sevinç Eğitim Kurumları, bugüne kadar Anadolu Liselerine, özel yabancı okullara ve en yüksek puanla öğrenci kabul eden liselere giren her 5 öğrenciden 1’ini yetiştirmeyi başardı.

Kurumun, 2017 yılında başlatılan dershane dönüşüm sürecinde aktif olarak yer aldıktan sonra Sevinç Kurs Merkezleri projesini hayata geçirmesi ise özellikle YKS ve LGS puanlama sistemindeki ülke başarı seviyesini artırdı. Nitekim kurum çatısı altında hizmet veren kurs merkezleri, yetersiz devlet okulu yapısına en iyi şekilde destek olarak pek çok öğrencinin başarılı, kaliteli ve yenilikçi bir eğitim yolculuğuna çıkmasını sağladı. Böylece bugüne kadar sayısız öğrencinin hayallerine ulaşmasına yardımcı olarak hem yurt içi hem de yurt dışı akademik kadroların ilgi alanına girmeyi başardı ve nitelikli eğitimi Türkiye sektörüne çekti.

Sevinç Eğitim Kurumlarının Türkiye’deki Eğitim Sektörüne Etkisi

Sevinç Eğitim Kurumları, bilgilendirici ve yön gösterici eğitim sistemi ile bugüne kadar pek çok öğrencinin gelecek hedeflerine ulaşmasını sağladı. Sahip olduğu gelişmiş sistemi düzenli olarak güncelleyen kurum, özellikle 2009 yılından beri kullandığı eğitim teknolojileri sayesinde global modellere kısa sürede adapte olarak Türkiye genelindeki yayıncılık sektörünü de sonraki aşamaya taşıdı. Özellikle hibrid yayıncılık sistemi ile Türkiye’nin öncü kuruluşları arasında yer almayı başararak öğrencilere hem basılı yayınlarla hem de video içerikli uzantılarla tam teşekküllü bir eğitim portalı sağladı. 7/24 erişim mantığının sağladığı kolaylık ise ülke genelinde özellikle devlet okullarında okuyan ve yetersiz altyapı nedeniyle sınavda üstünlük gösteremeyen öğrencilerin, zengin ve modern bir sisteme girişini hızlandırdı. Bunun yanı sıra; kolej bünyesinde eğitim alan öğrenciler de YKS ve LGS gibi merkezi sistem sınavlarında en prestijli ve bilindik okullarda eğitim görme hakkı elde ederek geleceği şekillendirdi.

Türkiyenin en köklü, kaliteli ve nitelikli eğitim sistemine sahip olan Sevinç Eğitim Kurumları, öğrencilerin akademik hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olurken; yeni yetenekler keşfetmelerini ve gerçek potansiyellerini ortaya çıkarmalarını da kolaylaştırıyor. İnteraktif, teknolojik ve etkileşimli öğrenme deneyimini ülke geneline yaymayı planlayan kurum, sadece MEB tarafından sunulan müfredatı daha uygulanabilir ve gelişmiş hale getirmekle kalmıyor; aynı zamanda toplumu oluşturan bireyleri eğiten öğretmenlerin kariyerlerine de odaklanıyor. Bu kapsamda sunduğu Sevinç Öğretmen Akademisi, Sevinç Veli Akademisi ve Stalks gibi çalışmalarla bireylere ilham olmaya ve toplumu geleceğe taşımaya aynı hızla devam etmeyi hedefliyor.

Sevinç Eğitim Kurumları Hakkında

Sevinç Eğitim Kurumları; 1986 yılında yenilikçi, çağdaş ve Atatürkçü eğitim anlayışıyla kuruldu. Bugün bünyesinde Sevinç Koleji, Sevinç Anaokulu, Sevinç Yayınları ve Sevinç Kişisel Gelişim Kursu bulunan kurum, Türkiye genelinde toplam 27 adet kurs merkezine ve 6 adet koleje sahip olarak büyümesini sürdürüyor. En temelinde “Köklü geçmiş, çağdaş gelecek” mottosunu alan kurum Yaşayan Okul konseptiyle geleceğe ışık tutmaya, 37 yıllık deneyimini gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor.