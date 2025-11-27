Kadın ve çocuk cinayetlerine karşı güçlü bir farkındalık mesajı veren 'Sevgi Elçileri' oyunu, Bornova Belediyesi'nin desteği ve ev sahipliğinde Altındağ Atatürk Kültür Merkezi STK Yerleşkesi Yıldız Kenter Sahnesinde izleyiciyle buluştu.

İZMİR (İGFA) - Kadın ve çocuk cinayetlerine karşı sevgi, dayanışma ve farkındalık çağrısı yapan 'Sevgi Elçileri' oyunu, Bornova Belediyesi'nin desteğiyle ilk kez sahnelendi. Oyunda Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin kızı Asya Tuna, katledilen Narin Güran'ı canlandırdı ve sahne, izleyicileri hem duygulandıran hem de düşündüren etkileyici bir atmosfere dönüştü. Gösterim sonrası konuşmalarda kadın örgütleri ve yerel yöneticiler, şiddete karşı toplumsal dayanışma çağrısı yaptı.

Görkem Bıçakçıoğlu ve Sercan Eroğlu'nun yazdığı, yönetmenliğini Fatih Ay'ın üstlendiği oyun; beyaz elbiseli kadınların mistik atmosferde bir çember oluşturduğu etkileyici sahne düzeniyle izleyicileri derinden etkiledi.

ASYA TUNA, NARİN GÜRAN'I CANLANDIRDI

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin kızı Asya Tuna, Türkiye'yi yasa boğan olayda katledilen Narin Güran'ı sahnede canlandırdı. Oyunu Başkan Eşki'nin eşi ve Asya Tuna'nın annesi Beste Eşki, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Rahşan Nazlıoğlu ve İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç birlikte izledi.

Beste Eşki, kızının aldığı rolü nedeniyle duyduğu gururu ve acıyı şöyle anlattı: 'Aysa Tuna oyunda Narin'i oynayacağım dediğinde çok heyecanlandım. Kızım bana 'Narin kim?' diye sordu ama ona Narin'in kim olduğunu çok zor anlattım. Artık bu ülkede daha fazla kız çocuğu ve kadın ölmesin. Biz bunun için sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz.'

ŞİDDETİN GERÇEKLİĞİ SAHNEYE TAŞINDI

'Sevgi Elçileri', Türkiye'de katledilen kadınların ve çocukların hikâyelerini merkezine alarak toplumun kanayan yarasına dikkat çekti.

Kadınların beyaz elbiselerle sahneye yerleştiği, arka planda ise göğe doğru uzanan görkemli bir ağacın konumlandığı sahne tasarımı; acıyı, yas tutmayı ve dayanışmayı simgeleyen güçlü bir atmosfer oluşturdu.

Hareket düzenini Yeliz Aytimur, kostümleri Hamide Aptulova Ay'ın hazırladığı, Eray Yoldaş Eroğlu Ege Yılmaz, Hasan Aydın, Poyraz Büyükün'ün asistanlık görevini üstlendiği oyunda, Aliye Güneş, Asya Tuna Eşki, Aysenur Ardahan, Barış Yılmaz, Buse Kasapoğlu, Elif Sultansuyu, Elif Yölyürür, Emine Yılmaz, Fatoş Ergezer, Gülşah Sultansuyu, Kamile Gamze Demir, Sabriye Yeşi, Selin Yölyürür, Simge Bayram ve Zeynep Dirik rol aldı, performansları dakikalarca ayakta alkışlandı.

SAHNEDEN YÜKSELEN MESAJ: 'BU SADECE KADINLARIN SORUNU DEĞİL'

Oyunun ardından konuşan isimler, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nün önemine dikkat çekti. Oyunu kaleme alan Görkem Bıçakçıoğlu ve Sercan Eroğlu ile Yönetmen Fatih Ay, dayanışmaya destek olan herkese teşekkür etti.

CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, 'Kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri ve çocuk istismarları sadece kadınların sorunu değil; tüm ülkenin sorunudur. 25 Kasım'da biz kadınlar sokaktaydık ama ne yazık ki erkek arkadaşlarımız yok denecek kadar azdı.' diye konuşurken, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Rahşan Nazlıoğlu 'Söylenecek çok söz var. Ne çok öldük, ne çok öldürüldük: Biz sadece sayılardan ibaret değiliz. Mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç, 'Bu görünen tüm şiddetin failleriyiz. Erkekler, fiziksel ya da psikolojik her türlü şiddetin içinde fail olduğunuzu görün' sözleriyle öz eleştiri yaptı. Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Arıkan ise oyunun sahnelenmesinde emek veren herkese teşekkür etti.

DAYANIŞMANIN VE ANLATININ GÜCÜ

'Sevgi Elçileri' oyunu, kadınların anlatılarıyla bir araya gelerek kurduğu ortak çığlıkla izleyicileri hem sarstı hem düşündürdü. Bornova Belediyesi'nin desteğiyle sahnelenen bu anlamlı yapım, kadın ve çocuk cinayetlerine karşı toplumun tüm kesimlerini dayanışmaya çağırdı.