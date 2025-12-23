1984 yılında Bulgaristan'da uygulanan asimilasyon politikalarının en genç kurbanlarından biri olan Türkan Feyzullah ölümünün 41. yılında 'Sessiz Çığlıklar Türkan' adlı tiyatro oyunu ile Bornova'da anılacak.

İZMİR (İGFA) - 'Sessiz Çığlıklar Türkan' adlı tiyatro oyunu, Bornova Belediyesi, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği, İKSED Kültür ve Sanat Derneği ile Bornova Kent Konseyi iş birliğiyle hazırlanan Türkan Bebek Anma Programları kapsamında sahnelenecek.

Yazar ve yönetmen Fatih Ay'ın imzasını taşıyan oyun 25 Aralık Perşembe saat 20.00'de Altındağ Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Oyun aynı zamanda Bulgaristan'da uygulanan soya dönüş isimli asimilasyon politikaları sonucu Mastanlı ilçesinin Süt Kesiği Köyü Meydanı'nda Bulgar milisleri tarafından açılan ateş sonucu öldürülen dokuz kişinin en küçüğü olan Türkan bebeği anlatan Tükiye'deki ilk oyun olma özelliği de taşıyor.

Bulgaristan'da isim, inanç ve kimliklerin zorla değiştirilmesiyle başlayan zulmün tarihte unutulmaması gereken kara bir leke olduğunu ifade eden Başkan Eşki, 'Türklerin orada yaşadıkları asla unutulmayacak. Türkan Bebek başta olmak üzere, bu uğurda hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Ruhları 'dedi.