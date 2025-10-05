Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, her yaşa hitap eden söyleşileriyle farkındalık yaratmaya devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, samimi ve eğlenceli üslubuyla tanınan sosyal medya fenomeni Sertaç Güngör'ü Kitap Fuarı'nda çocuklarla buluşturdu. Akçakoca Konferans Salonu'nu dolduran küçük izleyicilerle bir araya gelen Sertaç Abi, oyun şirketlerinin gerçek yüzünü anlatarak çocukları bilinçlendirdi. 'Oyun şirketleri neden oyun yapar, çocuklar biliyor musunuz?' diyerek söze başlayan Sertaç Abi, 'Aslında oyunları para kazanmak için yapıyorlar, biz eğlenelim diye değil. Üstelik birçok oyun bedava görünüyor ama içerisine konulan reklamlarla zamanınızı alıyorlar. Zamanınız en değerli hazineniz. Bunu kimseye kaptırmayın' sözleriyle çocukları bilinçlendirdi.

REKLAM TUZAKLARINA DİKKAT

Çocuklara dijital dünyada reklam tuzaklarına karşı dikkatli olmaları için öğütler veren Sertaç Abi, 'Bazı YouTuber'lar size para harcatmak için oyunları övüyor. Onlar da oyun şirketlerinin pazarında. Siz zeki ve akıllı çocuklarsınız, kendinizi kandırmayın, istemediğiniz şeyleri izlemeyin' uyarısında bulundu.

'GAZZE VE FİLİSTİN MİLLİ MESELEMİZ'

Sertaç Abi, söyleşide önemli bir konuya daha değinerek, 'Gazze'de yaşananlardan dolayı yapılan İsrail mallarına yönelik boykota çocuklar olarak sizler de katılıyorsunuz. Bu sadece Gazze ya da Filistin meselesi değil, milli meselemizdir' dedi. Çocukları vicdanlı bireyler olarak boykot hareketine sahip çıkmaya çağıran Güngör, boykotlu mallardan para kazananların gerçek yüzüne dikkat çekti.

AİLELERİN DE İLGİSİ YOĞUNDU

Söyleşi boyunca miniklerin ilgisi hiç azalmadı; oyunların eğlenceli yanları kadar, zararları ve bilinçli tercihler üzerine verilen mesajlar büyük alkış topladı. Sertaç Abi'nin samimi ve içten anlatımı, ailelerin de çocuklarıyla bu konuları konuşmaya başlaması için güzel bir vesile oldu.

ANADOLU MAYASIYLA BİLİNÇLİ NESİLLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat alanındaki önemli projelerinden biri olan 15. Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl 'Anadolu Mayası' temasıyla bilinçli ve sağlam nesiller yetiştirmeyi hedefliyor. Sertaç Abi'nin dijital dünyanın tehlikelerine karşı verdiği bu önemli mesajlar, fuarın ruhuna uygun olarak çocuklarda ve ailelerde farkındalık yarattı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, söyleşi sonunda Sertaç Abi'ye plaket takdim etti.