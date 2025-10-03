HUAWEI CONNECT 2025 kapsamında düzenlenen 'Kapsamlı Ulaşım ve Lojistik için Dijital ve Akıllı Bir Temel Oluşturmak' zirvesinde SMART Lojistik ve Depolama Çözümü'nü tanıttı.

Media Out Reach Newswire / ŞANGHAY, ÇİN (İGFA) - Huawei Başkan Yardımcısı ve Akıllı Ulaşım İş Birimi CEO'su Ma Yue, konuşmasında şirketin teknolojik yeniliğe bağlılığını vurguladı. Ma Yue, iletişim ağları, bilgi işlem gücü, yapay zekâ ve yetenek geliştirme alanlarında ortak inovasyonu derinleştirerek ulaşımda sürdürülebilir gelişmeyi desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Tayland Devlet Demiryolları Genel Müdür Yardımcısı Kumpol Boonchom, 'Tayland'ı Güneydoğu Asya'nın lojistik merkezi haline getirecek entegre bir ağ oluşturmayı hedefliyoruz. Tayland-Çin Demiryolu'nun inşası, SRT için bölgede stratejik bir demiryolu lojistik merkezi geliştirmek adına önemli bir fırsat sunuyor' dedi.

SF Technology CMO Yardımcısı Guo Shuangqing, 'SF Technology ve Huawei'nin, çok sayıda havalimanını koordine etme kapasitelerini genişletmek için kendi güçlü yanlarını en üst düzeye çıkaracaklarını ve bu iş birliği sayesinde tüm hava lojistiği sektöründe kayda değer bir verimlilik kazanımı sağlanacak' dedi.

Yunnan Construction and Investment Holding Group Genel Müdür Yardımcısı Jiang Xingxiang, entegre tedarik zinciri yönetimine ilişkin görüşlerini şöyle paylaştı: 'Geleceğe dönük olarak YCIH Logistics, iş birliğine dayalı büyümeyi desteklemek için dijital ve akıllı tedarik zincirine öncelik vermeyi sürdürecek.'

Shandong Port Technology Group Başkanı Yang Bin, 'Huawei'nin güçlü teknik desteği sayesinde tek ağ, tek bulut ve tek güvenlik sistemine dayalı dijital altyapıyı başarıyla hayata geçirdik. Grup olarak, ortaklarımızla birlikte hem fiziksel altyapıyı hem de dijital hizmetleri kapsayan entegre akıllı liman çözümleri geliştirmeye devam ediyoruz' dedi.

Huawei Küresel İş ve Stratejik Ortaklar Direktörü Rachad Nassar, yaptığı açıklamada: 'Kapsamlı akıllı ICT altyapısı ve yenilikçi teknolojileriyle Huawei, Hizmet Olarak Mobilite (MaaS) ve Hizmet Olarak Lojistik (LaaS) gibi kavramları gerçeğe dönüştürerek dijital zekânın tüm gücünü açığa çıkarıyor' ifadelerini kullandı.





Huawei Akıllı Lojistik ve Depolama İş Birimi Başkan Yardımcısı Qiu Shikui, 'Yenilikçi SMART Lojistik ve Depolama Çözümünün tanıtımını yaptı. Çözüm, beş temel yetkinliğe odaklanıyor: platform temelli hizmetler, dijital operasyon yönetimi, akıllı kaynak tahsisi, otomatik aktarma ve insansız taşımacılık' dedi.

Huawei, 100'den fazla liman ve 200'den fazla lojistik ile depolama şirketine; 70'ten fazla şehirde 300'den fazla şehir içi demiryolu hattına ve 180.000 km'den uzun demiryolu ağına; 200.000 km'yi aşan karayolu ağına; 300'den fazla şehirde şehir içi ulaşıma; ayrıca dünya genelinde 210'dan fazla havayolu şirketi ve hava trafik yönetim bürosuna hizmet vermiştir.