Edirne'de 41 yıl sonra Keşan’da bir yemekte bir araya gelen ve Keşan Atatürk Stadı’na da giderek o günleri yad eden Keşansporlu futbolcuların buluşmasının ardından İGFA Temsilcisi Erdoğan Demir'i ziyaret eden Şeref Aldanmaz açıklamalarda bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor'un dayanışmasının Türk spor tarihinde yerini alacağını belirten Şeref Aldanmaz, futbolcuların buluşmasına yönelik özel açıklamalarda bulundu.



8 Eylül’de eski Keşanspor’da, amatör veya profesyonel oynamış yemeğimize bütün arkadaşların davetli olduğunuı anımsatan Aldanmaz, "Bunu hem grubumuzda, hem de basın yoluyla duyurduk. Bazı arkadaşlarımız çekindiler tabi nedense. Bazı olumsuz olaylar vuku buldu. Ama gerek yok biz birlik beraberlik içindeyiz. Keşanspor’a yıllardır hizmet etmiş. Burada varlığı ile yokluğu ile parasını almış veya alamamış gerçekten çok güzel günlerimiz geçtiği dönemde ve Türkiye’de bir ilki biz gerçekleştiriyoruz. Bu buluşma Türkiye’de bir ilk olarak spor tarihindeki yerini alacaktır. Pandemiden dolayı erteledik, 8 Eylül’de Yıldız Restaurant’ta bir yemekle tekrar buluştuk. Bu yemeğe kesinlikle ve kesinlikle belediyenin hiçbir katkısı yoktur. Yemek bedelini kendi futbolcu arkadaşlarımızla birlikte ödedik. Bunu da şunun için söylüyorum, bazı yorumlarda belediyenin bu yemeğe harcayacağı parayı Keşanspor’a katkı yapması yorumları nedeni ile de bunu açıklıyorum. İstanbul’dan, İzmir’den, Edirne’den kalkıp gelen arkadaşlarımız var. Ben kendilerine de bu birlik ve beraberliği sağladıkları için de teşekkür ediyorum. Biz bu yemeği sadece ve sadece Keşan’ın adını güzel günler de olduğu gibi tekrar ve hala bunu yaşatmanın çabasındayız" dedi.

Keşanspor’a hizmet etmiş kim varsa ayrım yapmadıklarını kaydeden Şeref Aldanmaz, yemekten sonra bazı sosyal medya da bazı söylemler olduğunu belirterek şunları vurguladı:

"Yemek bedelini belediye ödemiş, bu parayı Keşanspor’a verseymiş daha iyi olmaz mı şeklinde yorum yapılmış. Bu yemek bedelini bir kez daha söylüyorum, futbolcu arkadaşlarımız kendileri ödemiştir. Bu yorumu yapan arkadaşa şunu sormak istiyorum, sevgili arkadaşım sen hiç Keşanspor’a yardım ettin mi? Biz bu arkadaşlarla yıllarca koştuk çabaladık para peşinde mi idik? Halen de Keşanspor için çabalıyoruz. Oradaki imkanlar tekrar söylüyorum herkes kendi cebinden yemeğini ödemiştir. Bu böyle biline. O akşamki yemeğimize katılan Keşan Belediye Başkanı op. Dr. Mehmet Özcan’a, Yıldız Restaurant Sahibi Doğuşhan Yıldız’a ve oradaki çalışan arkadaşlarımıza, doğum günü olan Candemir ve Hayri arkadaşlarımızın doğum günü pastasını hediye eden Deniz Pastanesi sahibi ve Keşanspor’un eski futbolcusu Özdemir Deniz’e , aynı zamanda Keşanspor bayrak yapımında katkısı bulunan Necdet Kaya’ya ve gecemize katılan gazeteci Erdoğan Demir’e sizlerin vasıtasıyla teşekkür ediyorum. Ben her zaman yardıma hazırım diyorum ama ne arayan ne de soran var. Neden niçin? Keşanspor her zaman vardır, var olacaktır ve var olarak kalacaktır. Herkes elini taşın altına koysun. Bizler birlik ve beraberlik içinde olmazsak nasıl yardımcı olabiliriz Keşanspor’a. Şimdi eleştiri zamanı değil, yapcıcı ve yardımcı olma zamanıdır. El ele başarılar efsane Keşanspor’um”