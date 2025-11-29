Bursa Serbest Mimarlar Derneği (Bursa SMD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Serbest Mimarlar Dernekleri Federasyonu (SMDF) Genel Başkan Yardımcısı Can Şimşek ile Bursa SMD Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Zuhal Aslı Saka, Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Gökhan Yıldız'ı makamında ziyaret etti.

BURSA (İGFA) - Ziyarette, mevcut projeler ve Yıldırım Belediyesi ile Bursa Serbest Mimarlar Derneği'nin birlikte yapabilecekleri çalışmalar ele alındı.

Mimarlık öğrencilerinin mesleğe teşviki konusunun da değerlendirildiği ziyarette konuşan Bursa SMD Başkanı Can Şimşek, gerek kentin önemli alanlarında gerçekleştireceğimiz öğrenci atölyeleri ile gerekse alanında isim yapmış mimarların katılımıyla, çalışma prensiplerini ve geliştirdikleri projeleri anlatacakları toplantılar düzenleyerek, mimarlık öğrencilerinde mesleki farkındalığı sağlamak ve nitelikli mimarların yetiştirilmesine katkıda bulunmak istiyoruz' dedi.

Can Şimşek, Serbest Mimarlar Derneği olarak bu yıl 2.sini düzenleyecekleri Mimarlık Öğrencileri Ulusal Mimari Fikir Proje yarışması için Yıldırım Belediyesi sınırları içerisinde bulunan bir yerin yarışma konusu olarak belirlenebileceğini; bu tip bir dayanışmanın yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliği açısından da önemli bir çalışma olacağını söyledi.

Yıldırım Belediyesi Başkan Yardımcısı Mimar Gökhan Yıldız da Bursa SMD Başkanı Can Şimşek ile Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Zuhal Aslı Saka'yı ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtirken, 'Mimarlık öğrencilerinin, yani geleceğimizin mimarlarının nitelikli hale gelmesi için STK'larla işbirliğine açığız' şeklinde konuştu.