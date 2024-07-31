1990'lı yılların unutulmayan gelenekleri arasında yer alan balkondan sepet sarkıtarak alışveriş yapma alma yöntemi Küçük kumla’da devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Küçük Kumla Mahallesi’nde balkondan sepet sarkırtma geleneği devam ediyor. Vatandaşlar mahalle aralarında sokak sokak gezen seyyar satıcılardan alışverişlerini balkondan sepet sarkıtarak gerçekleştiriyor.

Pandemide mesafeyi korumak için böyle bir yöntem bulduklarını dile getiren mahalle sakinlerinden Ayşe Yılmaz, 90’lı yıllarda bakkaldan manavdan hep böyle alışveriş yapardık. Sonra korona çıktı, tekrar böyle alışveriş yapmaya başladık. Baktık bayağı rahat oluyor, evlerimizde asansör yok. Yaşlıyız in-çık zor oluyor. Böyle sepeti aşağıya iple indiriyoruz, sağolsun esnaf da istediklerimizi koyuyor. Hem yorulmuyoruz hem de çocukluğumuz aklımıza geliyor.” diye ifade etti.