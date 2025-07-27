Konya Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi’nde yaz dönemi kursları devam ediyor. Başkan Pekyatırmacı, 13 farklı branşta 595 öğrencinin eğitim aldığı atölyeleri gezerek öğrencilerle bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Sanat Eğitim Teknoloji Atölye Programları’nın (SETAP) marka projelerinden birisi olan Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi’ni ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerle sohbet eden Başkan Pekyatırmacı, eğitimlerle alakalı bilgiler alarak öğrencilerin heyecanlarına ortak oldu.

Yaz döneminde de faaliyetlerine devam eden Selçuklu Gelişim Teknoloji Akademisi’nde 13 farklı branşta 595 kursiyer eğitim alıyor. 7 Temmuz’da başlayan eğitimler 8 haftalık periyotta devam ederek 29 Ağustos’ta son bulacak.

Selçuklu Belediyesi’nin eğitime önemli bir desteği olan Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi’nde yaz dönemi eğitimleri İHA Mekatronik, Siber Güvenlik, Harita CBS, Tarih, Genç Kalemler, Vefa Gençlik, Moda Tasarım, Organik Oyuncak, Müzik, Takı Tasarım, Hat sanatları, Fotoğrafçılık ve Nostaljik Fotoğrafçılık olmak üzere 13 kategoride gerçekleştiriliyor. Akademide gerçekleştirilen eğitimlerden ortaokul ve lise öğrencilerinin yanı sıra yetişkinlerde faydalanıyor.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: “VATANDAŞLARIMIZIN AKADEMİYE OLAN İLGİSİ BİZİ MEMNUN EDİYOR”

Akademinin yıl içinde olduğu gibi yaz döneminde her yaş grubundan yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; “ Burada modern teknolojinin sağladığı tüm imkanları başta çocuklarımız olmak üzere her yaştan hemşehrimizin hizmetine sunuyoruz. Sağladığımız eğitimlerle öğrencilerimizin hem eğitim hem de sosyal hayatlarına katkı sağlıyoruz ve onlara farklı bir bakış açısı kazandırıyoruz. Kursiyerlerimizin buradan edindiği bilgilerin ve kazanımların kendilerini toplum içerisinde doğru bir şekilde ifade edebilmeleri noktasında kişisel yaşantılarında da onlara çok büyük bir zenginliği sunacağını düşünüyorum. Amacımız “Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin en iyi uygulandığı okul dışı öğrenme ortamlarımızda siber güvenlikten, İHA Mekatroniğe kadar farklı branşlarda iletişim becerisi yüksek, çağın getirdiği yeniliklere açık özgüven sahibi bireyler yetiştirmek. Vatandaşlarımızın akademimizde eğitimlere katılması ve çevrelerine buraları tavsiye etmeleri bizi ayrıca memnun ediyor ve doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Selçuklu Belediyesi olarak paydaşımız olan Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yaz dönemini daha verimli geçirmek adına atölyelerimize yoğun ilgi gösteren kursiyerlerimize ve onlarla ilgilenen eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. “ diye konuştu.