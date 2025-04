Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Özel Sporcular Down Sendromlular Futsal Milli Takımı’nı misafir etti. Haziran ayında İtalya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’na Konya’da hazırlanan Özel Sporcular Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Selçuklu Belediyesi'nin ev sahipliğinde çalışmalarını sürdürüyor.KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı’nı misafir etti.

Selçuklu Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Pekyatırmacı, takıma destek olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. “Emek ve imkanlarla başarı geliyor. Spor, çocuklarımızın sosyalleşmesi ve disiplin kazanması için bir fırsat. Biz ortamı sağlıyoruz, gençlerimiz başarılarıyla bizi gururlandırıyor” dedi.

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı Antrenörü İbrahim Acar, spora verdiği desteklerden dolayı Pekyatırmacı’ya teşekkür etti. Ziyaretin sonunda takım, Pekyatırmacı’ya adının yazılı olduğu milli forma hediye etti.

Milli Takım, 2021 ve 2023’te Avrupa Şampiyonu (İtalya), 2022’de Dünya Üçüncüsü, 2024’te Dünya İkincisi (Antalya) oldu.

Takım, İtalya’daki şampiyonaya Konya’da hazırlanıyor.