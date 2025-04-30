Son iki yılın Türkiye Şampiyonu olan, Kavaklı Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu Kız Futbol Takımı, Kayseri'de yapılan Türkiye finallerinde 3. şampiyonluğunu kazandı.KOCAELİ (İGFA) - Spor Kenti Gölcük, kazanılan yeni başarılar ile ilçenin adından söz ettirmeye devam ediyor. Son iki yılın Türkiye Şampiyonu olan, Kavaklı Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu Kız Futbol Takımı, Kayseri'de yapılan Türkiye finallerine katıldı. Finallerde tüm rakiplerini yenen Kavaklı Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu Kız Futbol Takımı, üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonluk kupasını kaldıran başarılı sporcuları telefonla arayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tüm takımı tebrik etti. Başkan Sezer, “Verdikleri sözü tutan kızlarımız, 3. Şampiyonluk ile ilçemizin yeniden gururu oldular. Başarılı sporcularımızı, yetişmelerinde büyük emeği olan Antrenörleri Sayın Hasan Alemdar’ı, Okul Müdürü Sayın Abdullah Doğan’ı ve kıymetli ailelerini can-ı gönülden tebrik ediyorum” dedi.