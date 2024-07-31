Selçuklu Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore edilerek Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Ünitesi (GETAT) ile Ayakta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi olarak Konya’ya hizmet vermeye başlayan Tarihi Hemşire Binası’nın resmi açılışı gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarihi mirasa sahip çıkmaya devam ediyor. Aslına uygun olarak restore edilerek Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Ünitesi (GETAT) ile Ayaktan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi olan tarihi binanın resmi açılışı yapıldı.

Açılış törenine Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı AK Parti Konya Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, Konya Numune Hastanesi Başhekimi Halil Ekrem Akkurt ve hastane personeli katıldı.

“ KONYAMIZA SON 5 YILDA 13 ADET SAĞLIK TESİSİ KAZANDIRDIK”

Konya’nın önemli tarihi eserlerinden biri olan, Tarihi Hemşirelik Binası’nın Selçuklu Belediyesi tarafından tarihe vefa kapsamında aslına uygun olarak restore edildiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “ Türkiye’nin sağlık hizmetleri noktasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde son 22 yılda adeta bir destan yazmış, bu konuda bir çığır atlamıştır. Özellikle şehir hastaneleri sistemi ile ülkemiz sağlık hizmetlerinin kalitesini en üst seviyeye yükseltmiştir. Konyamızda bu noktada şehir hastanemiz başta olmak üzere tıp fakültesi hastanelerimiz, numune hastanemiz ve diğer sağlık tesislerimiz ile hemşehrilerimize en kaliteli sağlık hizmetlerinin ulaştırıldığı şehirlerin başında geliyor. Tabi biz de Selçuklu Belediyesi olarak, hemşehrilerimizin sağlık hizmetine erişimi konusunda ilçemizin hangi bölgesinde ihtiyaç varsa, onların talepleri, istekleri ve beklentileri noktasında en nitelikli, en kaliteli sağlık hizmetini il sağlık müdürlüğümüzle, ilçe sağlık müdürlüğümüzle ve hayırseverlerimizle birlikte karşılamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sağlık alanında baktığımız zaman son 5 yılda; 7 adet aile sağlığı merkezi, 4 adet 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu, Selçuklu Aile Gelişim Merkezi ve bugün resmi açılışını gerçekleştireceğimiz sağlık tesisi olmak üzere toplam 13 adet sağlık tesisini Konyamıza kazandırdık. Aile sağlığı merkezlerimiz ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarımız vatandaşlarımıza birinci basamak sağlık hizmetleri veriyor ve bölgelerimizin sağlık alanındaki ihtiyaçlarını büyük ölçüde gideriyorlar Türkiye çapında öncü olduğumuz bir proje olan Selçuklu Aile Gelişim Merkezimizde ise aile kuracak bireylerimizi evliliğe hazırlıyor, sağlıklı, bilinçli, mutlu ve huzurlu bir aile kurumunun oluşumuna destek oluyor, tüm aile bireylerinin sosyal yaşama entegre olmalarını sağlıyor, aile yapısını tehdit eden unsurların da önüne geçmeye çalışıyoruz. Yine Türkiye’ye örnek olacak nitelikteki Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi projemizin yapım çalışmalarını da sürdürüyoruz. Bu projemizin Sağlıklı Hayat Merkezi bölümü vatandaşlarımızın hem beslenme hem de fiziki aktiviteler konusunda hizmet alabilecekleri bir merkez olacak. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi bölümümüz de Beyhekim Bölge Hastanemizde bulunan psikiyatri bölümümüzün ihtiyacını karşılayacak şekilde oradaki hastalarımızın rehabilitasyon anlamında ihtiyaçlarını giderebilecekleri, rehabilitasyon hizmetlerinin en sağlıklı bir şekilde verilebileceği bir merkez olacak. Bu projemizi inşallah en kısa sürede tamamlamayı ve hemşerilerimizin hizmetine açmayı planlıyoruz. “ ifadelerini kullandı.

“KONYAMIZIN KÜLTÜREL MİRASLARINDAN BİRİ OLAN BİNAMIZ GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMIŞ OLDU.”

Başkan Pekyatırmacı, konuşmasının devamında Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Ünitesi ile Ayaktan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi olarak hizmet veren Tarihi Hemşirelik Binası hakkında şu bilgilere yer verdi: “1915 yılında inşa edilen bu tarihi ve kültürel yapı, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararı ile tarihi bina olarak tescil edildi ve bizler de Selçuklu Belediyesi olarak bu tarihi yapıda restorasyon çalışmalarımızı başlattık. 1266 metrekare alana sahip olan, bodrum ve zemin kattan oluşan binanın tavan ve zemin seramikleri ile ahşap kapı ve pencerelerini kullanım konseptine uygun olarak tamamen yeniledik, sıva ve boya gibi duvar tadilatlarını gerçekleştirdik. Yine binanın dış cephesini ve çatı sistemlerini özgün malzemelerle yeniledik. Doğalgaz, ısıtma sistemi ve temiz su gibi mekanik tesisatları aslına sadık kalarak yeniden yaptık. Yine binanın aydınlatma, kabloloma, kamera sistemleri ve benzeri elektrik sistemlerini projelendirdik ve uygulamasını yaptık. Son olarak gerçekleştirdiğimiz çevre düzenlemesi, direkli aydınlatma ve tretuvar çalışmalarıyla birlikte Tarihi HemşireBinamızın restorasyonunu aslına uygun bir şekilde tamamladık ve Konya Numune Hastanesi Başhekimliğimizin hizmetinde kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğümüze teslim ettik. Buradaki restorasyon çalışmalarımızın belediyemize toplam maliyeti 12.980.285,00 TL oldu. Ben Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Ünitesi ve Ayaktan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi olmak üzere iki bölüm ve alanında uzman hekim ve personeller ile hemşehrilerimize hizmet vermeye başlayan bu sağlık tesisimizin Konyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Başta İl Sağlık Müdürümüz ve kıymetli ekibi olmak üzere binanın yapımında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten buradaki çalışmalar büyük bir özveri ile yürütüldü ve Konyamızın önemli tarihi hafızalarından biri olan binamız gelecek kuşaklara aktarılmış oldu. Bu duygularla sözlerimi sonlandırırken ben tekrar sağlık tesisimizin Konyamıza hayırlı olmasını diliyorum.”

“BU HİZMET ŞEHRİMİZİN KALBİNDE ÇOK BÜYÜK ŞİFA KAYNAĞI OLACAKTIR”

Konya Numune Hastanesi yerleşkesi içinde yer alan ve 100 yılı aşkın süredir hizmet veren Eski Hemşirelik Binası’nın Selçuklu Belediyesi'nin aslına uygun yenileme çalışmaları sonrasıyla yeni yüzüyle halkın hizmetine sunulduğunu ifade eden Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç,“ Yenilenen binamızda geleneksel tamamlayıcı tıp hizmetleri ve ayaktan fizik tedavi hizmetleri sunulmaktadır. Halkımızın en çok ihtiyaç duyduğu özellikle geleneksel tamamlayıcı tıbbın bilimsel ve tıbbi nosyonu olan arkadaşlarımızca yani hekimlerimizin nezaretinde yapılması çok çok önem arz etmektedir. Burada yetkin, sertifikalı uzman hekimlerimizle bu hizmeti vermenin gururunu yaşıyoruz. GETAT ünitemizde mezoterapi, ozon tedavisi, kupa tedavisi, akupunktur ve sülük tedavileri yapılmaktadır. Yine ayaktan fizik tedavi ünitemizde inme sonrası tam veya yarı felçi hastalarımızın hayata tutunmasında önemli olan tedaviler, yine renolojikrehabilitasyonlar, egzersiz programları ve elektroterapi uygulamaları yapılmaktadır. Ayrıca bel, boyun ve bütün omurgalarda meydana gelen dejeneratif dediğimiz kireçlenme durumlarında olan tedavi ve egzersizler burada yapılabilmektedir. Birçok aile sağlığı merkezi, sağlıklı hayat merkezleri, toplum ruh sağlığı merkezi ve 112 acil sağlık istasyonlarından sonra bu güzide eserin tekrar hayata kazandırılmasından dolayı Sayın Ahmet Pekyatırmacı başkanımıza ve tüm emeği geçenlere en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten bu hizmet şehrimizin kalbinde çok büyük şifa kaynağı olacaktır. Numune Hastanemiz Konyamızın kalbinde acil, poliklinik ve yataklı tedavi hizmetlerinde çok önemli hizmetler vermektedir. Vatandaşlarımız için şifa kaynağı olacak bu tarihi sağlık tesisimizin ilimize hayırlı olmasını diliyor, sayın başkanımıza ve ekibine ayrıca en kalbi teşekkürlerimizi tekrar sunuyorum. Hepinize saygılarımla” diye konuştu.

“ ŞEHRE KAZANDIRILAN ESERLERDE KURUMLARIMIZIN İŞ BİRLİĞİ AYRICA KIYMETLİ”

Sağlık hizmetlerinin kalitesinin gün geçtikçe daha da arttığını söyleyen Konya Valisi Vahdettin Özkan: “Her geçen gün hem şehrimizde hem bütün mahallelerimizde tek tek insanlarımızın yaşam kalitesini artırmak için sağlık kamu hizmeti başta olmak üzere hükümetimizin belirlemiş olduğu stratejiler dolusunda belediyelerimiz ve ilgili kuruluşlarımız el birliği ile güzel hizmetler yapmaktadır. Bu yönüyle bugünkü açılışımız da bu hizmeti iyileştirecek, insana dokunacak, sağlık hizmetini daha da ileri seviyeye taşıyacak bir tesis. Bu aynı zamanda tarihi bir bina. Tarihi bir binada o tarihi misyonuna uygun bir şekilde sağlık hizmetinin burada icra ediliyor olması geleneksel tıbbın da ayrıca burada icra ediliyor olmasının ayrı bir önemli anlamı var. Artık sağlık sistemimizin önündeki en önemli engellerden olan fiziki altyapısının çok iyi bir şekilde ihya edilmiş olduğunu Anadolu'nun dört bir tarafına yaygın bir şekilde var olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Hastaneleriyle Sağlık ocaklarıyla , sağlık birimleriyle çok iyi bir şekilde fiziki bir altyapı hazırlandı. Bugünkü tesiste ayrıca bakanlığımızla beraber belediyelerimizin mahalle müşterek ihtiyaçları, eğitim hizmeti, sağlık hizmeti gibi bu hizmetleri öncelemesi ve kendine misyon edilmesinin önemine vurgu yapmak istiyorum. Belediyelerimizin, Sağlık Bakanlığımızın ilgili birimleriyle koordineli bir şekilde yer yer hayırseverlerle beraber bu faaliyetleri iyileştirmesi ayrıca bir kıymetli. Bu vesileyle Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Bey ve ekibine teşekkür ediyorum. Sağlık kamu hizmetine yapmış olduğu bu katılımı, bu katkısı nedeniyle.” dedi.

“TESİSİMİZ, KONYALILARIN SAĞLIĞINA ÖNEMLİ HİZMETLER SUNACAK”

Kültürel mirasa sahip çıkmanın önemine değinen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay; “Selçuklu Belediyemizin büyük emeklerle şehrimize kazandırdığı sağlığa hizmet edecek bir tesisin açılışındayız. Sözlerimin başında Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı ve ekibini böyle güzel bir iş için tebrik ediyorum, kutluyorum. Allah razı olsun. Burada iki önemli iş var. Birincisi kültürel mirasa sahip çıkmak. Şehrimizde özellikle sur içerisinde Darü’l Mülk projesi kapsamında kültürel mirasa sahip çıkacak işleri ilçe belediyelerimizle birlikte yürütüyoruz. Konya tarihi kadim bir şehir ve birçok tarihi esere sahip. Bunlar restore edildikçe, gün yüzüne çıktıkça şehrimizin tarihine, turizmine çok önemli katkıları sağlıyor. Burada önemli olan ikinci iş ise bir sağlık tesisi olarak hizmete devam ediyor olması. 100 yıldan fazla bir süredir sağlık tesisi olarak işletilen bu binanın bugün de hastalarımıza şifa veriyor olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onun için belediye başkanımıza, il sağlık müdürümüze bu konuda gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. Bugün burada da yapmış olduğumuz tesisle Konyalıların sağlığına önemli hizmetlerde bulunacaklar. Onun için tüm sağlık camiamıza da şehrimizin sağlığına gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Tesisimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum.” Şeklinde konuştu.

"ESKİ HEMŞİRELİK BİNASININ AYNI ŞEKİLDE MUHAFAZA EDİLEREK SAĞLIK HİZMETİNE TAHSİS EDİLMESİNİN ÖNEMLİ BULUYORUM”

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer; “Burada yaklaşık yüz yılı aşkın süredir şehrin silüetinde yer alan eski hemşirelik binasının aynı şekilde muhafaza edilerek sağlık hizmetine tahsis edilmesinin önemli buluyorum. Bizler şehrimizdeki, ülkemizdeki tarih ve kültürel mirasımıza sahip çıkma anlamda önemli bir sorumluluğa sahibiz. Konya'daki Büyükşehir, Selçuklu, Karatay ve Meram belediyelerimiz bu konularda yapmış oldukları çalışmalarla gerçekten Türkiye'de örnek olmaya devam ediyorlar. Bugün burada Selçuklu Belediyemiz yine bir tarih yapıyı ihya ederek bizlerin hizmetine sunmuş oluyor. İnşallah bu çalışma, bu gayret bereketiyle hemşehrilerimize hizmet olarak dönmeye devam edecek” dedi.

Konuşmaların ardından tesisin açılışı Konya Protokolü tarafından dualarla yapıldı. Ardından protokol üyeleri tesis içerisinde incelemelerde bulundu.