Cumhurbaşkanı Kararı ile 2026/2027 pazarlama yılı için ülke toplam A kotası 2 milyon 910 bin ton olarak belirlendi. Pancar şekeri A kotası 2 milyon 837 bin 250 ton, B kotası 99 bin 304 ton, nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası ise 72 bin 750 ton olarak açıklandı. Şirket bazlı kotalar da yürürlüğe girdi.

ANKARA (İGFA) -Türkiye şeker sektörünün geleceğini şekillendirecek önemli bir adım atıldı.

2026/2027 pazarlama yılına ilişkin şeker kotalarını belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu karara göre, pancar ve nişasta bazlı şeker üretimini düzenleyerek sektördeki istikrarı ve iç talebi karşılamayı hedefliyor.Karara göre ana kotalar şöyle dağıldı:

Ülke toplam A kotası: 2 milyon 910 bin ton (garantili iç tüketim kotası).

Pancar şekeri A kotası: 2 milyon 837 bin 250 ton.

Pancar şekeri B kotası: A kotasının yüzde 3,5'i oranında 99 bin 304 ton (ek kapasite kotası).

Nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası: Ülke toplam A kotasının yüzde 2,5'i oranında 72 bin 750 ton.

Kararda ayrıca, pancar şekeri üretiminde faaliyet gösteren şirketlere tahsis edilen A ve B kotaları ile NBŞ üretim kotası detayları da yer aldı.

Söz konusu düzenleme, şeker pancarı çiftçileri ve sanayiciler için üretim planlamasını netleştirirken, ithalat bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor.