Türkiye Hazır Beton Birliği'nin 2025 Ekim raporuna göre, Hazır Beton Endeksi son aylarda eşik değerin altında yatay seyrediyor. 2024'e göre endeksler artsa da, inşaat sektörü beklenen performanstan uzak. Konut satışları ise yılın zirvesinde.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ile bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri gösteren 'Hazır Beton Endeksi' 2025 Ekim Ayı Raporu'nu açıkladı.

Hazır Beton Endeksi 2025 Ekim Ayı Raporu'na göre, tüm endeksler ağustos ayından itibaren son 3 aydır eşik değerin altında yatay bir hareket sergiledi.

Ekim ayında endeks değerleri, Eylül ayına oldukça yakın seyrederken, Güven Endeksi hafif bir toparlanma sergilemiş olsa da değer olarak en düşük endeks durumunda yer aldı. Faaliyet Endeksi sınırlı yükseliş gösterdi. Birleşik Beton Endeksi negatif tarafta kalarak bir önceki aya paralel bir hareket sergiledi.

Artış oranı olarak bakıldığında ön plana çıkan endeks Beklenti Endeksi olurkeni, Faaliyet Endeksi'ndeki artış, geçen yıla kıyasla oldukça sınırlı kaldı.

Raporun sonuçlarını değerlendiren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, 'Tüm endeksler ağustos ayından itibaren son 3 aydır eşik değerin altında yatay bir hareket sergilemektedir. Ekim ayında endeks değerleri, eylül ayına oldukça yakın seyretmiştir. İnşaat sektörü geride bıraktığımız ekim ayında geçen yıla kıyasla daha olumlu ancak beklenen performanstan hâlâ uzak olduğu görülmüştür.' dedi.

Ekonomik gelişmelerle ilgili görüşlerini paylaşan THBB Başkanı Yavuz Işık, Ekim ayında konut satışları 164 bin ile yılın en yüksek seviyesine ulaşıldığını belirterek, 'Bu satışın kırılımına baktığımızda ipotekli satışlar yüzde 11 oranında artış göstermiştir. Bu artışa rağmen toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı halen yüzde 13 seviyesindedir, bu oranın yıl sonuna doğru artması beklenmektedir. Zira faiz seviyesinin gerilemesi inşaat sektörü açısından bakıldığında, diğer sektörlere kıyasla çok daha kritik önem taşımaktadır. Faiz seviyesi, inşaat sektörünü ekonominin geri kalan kısmına göre çok daha hızlı ve derinden etkilemektedir' diye konuştu.