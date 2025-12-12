Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde yer alan doğal sit niteliğindeki Kadın Azmağı'nı korumak ve alandaki yoğun kullanımın ekosisteme zarar vermesini önlemek amacıyla kompozit korkuluk imalatını tamamladı.

MUĞLA (İGFA) - Türkiye'nin ve dünyanın sayılı turizm destinasyonları arasında yer alan Akyaka'da, özellikle yaz aylarında milyonlarca ziyaretçinin ilgi gösterdiği azmak çevresinde koruma amaçlı yapılan düzenleme, Ula Belediyesi'nin talebi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün uygun görüşü doğrultusunda hayata geçirildi.

Büyükşehir Belediyesi, 1 milyon 739 bin TL yatırım ile 240 metre uzunluğunda, çevreyle uyumlu ve dayanıklı ahşap kompozit korkuluk imalatını gerçekleştirerek nehir kıyısında güvenli ve kontrollü bir kullanım alanı oluşturdu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Yapı ve Kontrol İşleri Şube Müdürlüğünde İnşaat Mühendisi olarak görev yapan Fahrettin Boyacı, Akyaka Kadın Azmağıçevresinde yürütülen koruma çalışmalar hakkında bilgi verdi. Projenin amacının doğal dengeyi korumak olduğunu belirten Boyacı, 'Bölgenin doğal yapısını korumak için imalat sürecinde beton dökümü yapılmadığını, bunun yerine yüksek dayanımlı taban elemanlarının tercih edildiğini ifade ederek, ahşap kompozit malzemenin içerisine yerleştirilen kutu profil destekleri sayesinde yapının uzun ömürlü ve mukavemetli bir yapıya kavuşturulduğunu söyledi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras doğal güzellikleri, tarihi dokusu ile Sakin Şehir Akyaka'nın Muğla'nın en kıymetli zenginliklerinden biri olduğunu söyledi ve bu güzellikleri proje ve yatırımları ile korumaya devam edeceklerini belirtti.

Başkan Aras; 'Muğla'mızın güzelliklerinden sadece biri olan, doğal akvaryum görünümüyle özellikle yaz aylarında milyonlarca yerli ve yabancı misafirimizi ağırladığımız Akyaka Kadın Azmağı'nı koruyan bir projeyi kısa sürede tamamladık. Yerel yönetimler olarak bu değerlerimizi koruyan yatırımları hayata geçirirken aynı zamanda bu güzelliklerin geleceğe miras olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Muğla'mız 13 ilçesindeki güzellikleri ile turizmde söz sahibi olmaya devam edecek.' dedi.