Cumhurbaşkanlığı'nın disiplin süreçleriyle kamu zararına yol açılmaması uyarısına rağmen Sağlık Bakanlığı'nın maaş kesintilerinde ısrar ettiğini belirten Birlik ve Dayanışma Sendikası, 16 Aralık'ta Ankara ve İstanbul'da basın açıklaması yapacak.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı, geçtiğimiz hafta yayımladığı genelgeyle idarenin aleyhine sonuçlanan davalar nedeniyle oluşan kamu zararına dikkat çekerek disiplin süreçlerinin mevzuata uygun yürütülmesi konusunda bakanlıkları uyardı.

Genelgenin en önemli muhataplarından birinin Sağlık Bakanlığı olduğunu belirten Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, bakanlığın yargı kararlarına rağmen hukuksuz uygulamalarda ısrar ettiğini söyledi. Dr. Mehlepçi, Danıştay'ın 'altı ay boyunca başvurmayan hastalardan aile hekimleri sorumlu tutulamaz' kararına rağmen Sağlık Bakanlığı'nın bu kez süreyi bir yıla çıkararak aynı kesintileri sürdürmek istediğini ifade etti. 'Bu yaklaşım, hukuk devleti ilkesine açıkça aykırıdır. Yargı kararlarının ruhu dolanılmaktadır' dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın, aile sağlığı merkezlerinde görev yapan doktor, ebe ve hemşirelerin maaşlarından, bir yıldır başvurmayan vatandaşlar gerekçe gösterilerek kesinti yapmaktan vazgeçmeyeceğini duyurduğunu hatırlatan Mehlepçi, bu uygulamanın hem hukuksuz hem de kamu zararına yol açtığını vurguladı. 'Bakanlık binlerce davayı kaybetmeye devam ediyor, buna rağmen yanlışta ısrar ediyor' diye konuştu.

Sendika, anayasal bir hak olan sendikal izinlerin dahi kullandırılmadığını, sağlık çalışanlarına 'dava açın, kazanın, öyle kullanın' denilerek açıkça hukuksuzluğa zorlandığını belirtti. Mehlepçi, 'Bu anlayış çalışan haklarını yok saymakta, devleti bilinçli biçimde maddi zarara uğratmaktadır' dedi.

'POLİSİN BULAMADIĞINI SAĞLIKÇIDAN İSTİYORLAR'

Birlik ve Dayanışma Sendikası, bir kişinin sağlık hizmeti alıp almamasının kendi tercihi olduğunu vurgulayarak, 'Polisin dahi bulamadığı yaklaşık 1 milyon kişiyi aile hekiminden bulmasını istemek; üstelik bulunamayanlar için maaş kesmek kabul edilemez' açıklamasında bulundu.

Sendikanın Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ebe Melike Sigeze ise sağlık çalışanlarının yoksulluk sınırının altında ücretlerle çalıştığını belirterek, 'Gelmeyen hasta için ceza kesmek ne hukukla ne vicdanla bağdaşır. Önce gelen hastanın sorununu çözün' dedi. HPV aşısı, kanser taramaları ve ilaç erişimi gibi temel hizmetlerde yaşanan aksaklıklara dikkat çekti.

ASM'lerin fiziki koşullarının yetersizliğine de değinen Sigeze, 'Bekleme alanı olmayan, deprem güvenliği bulunmayan binalarda hizmet veriyoruz. Sekreter yok, temizlik personeli yok. Bunları sağlamadan gelmeyen hastanın hesabını bizden sormayın' ifadelerini kullandı. Birlik ve Dayanışma Sendikası, 'eziyet yönetmeliği' olarak nitelendirdikleri düzenlemenin geri çekilmesi çağrısında bulunarak, 16 Aralık Pazartesi günü saat 12.30'da Ankara ve İstanbul'da İl Sağlık Müdürlükleri önünde tüm sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla basın açıklaması yapılacağını duyurdu.