ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin milli insansız hava aracı Bayraktar AKINCI, yeni bir testle gücünü ortaya koydu.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla, AKINCI'nın aynı anda 2 adet BOZOK ve 1 adet KAYI-30 mühimmatını başarıyla ateşlediğini duyurdu.

Bayraktar paylaşımında; 'Bayraktar #AKINCI BOZOK ve KAYI-30 Mühimmat Atış Testi BOZOK & KAYI-30 Munition Firing Test Tam İsabet | Bull's Eye' ifadelerini kullanarak videoda, AKINCI'nın farklı irtifalardan mühimmatları bırakışı ve lazer güdümlü BOZOK ile KAYI-30'un hedefleri nokta atışı ile imha ettiği anlara yer verdi.

AKINCI'NIN YENİ ZAFERİ

Bu test, AKINCI'nın çoklu mühimmat taşıma ve aynı anda farklı hedeflere vuruş kabiliyetini bir kez daha gösterdi. Daha önce MAM-L, MAM-C, CİRİT, L-UMTAS gibi mühimmatlarla başarı sağlayan AKINCI, BOZOK ve KAYI-30 entegrasyonuyla operasyonel esnekliğini artırdı.

BOZOK, küçük ve hassas hedeflere karşı etkili mini akıllı mühimmat; KAYI-30 ise daha büyük yapılar için geliştirilen yüksek hassasiyetli güdümlü mühimmat olarak biliniyor.