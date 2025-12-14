Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, DNA barkod ve gübre takip sistemi denetimleriyle sahte ve merdiven altı üretimin önüne geçiyor, çiftçiler ve üreticiler korunuyor.

BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yıllık denetim programı kapsamında Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde DNA barkod ve gübre takip denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde, gübre üretimi ve dolum süreçlerinden son kullanıcıya kadar tedarik zincirinin izlenebilirliği kontrol edildi.

Gübre Takip Sistemi (GTS) ile sahte, tağşiş edilmiş ve merdiven altı gübre üretiminin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu sistem sayesinde haksız rekabet engellenirken, hem üretici hem de çiftçi korunmuş oluyor. Denetimler sırasında DNA barkod uygulaması da incelendi. Üretim veya dolum aşamasında ürünlere uygulanan DNA barkodun varlığı, numune alımı ve analiz yoluyla tespit ediliyor. Ambalaj üzerindeki gizli veya görünmez DNA logolar ise UV fener ışığı ile kontrol ediliyor.

Özellikle nitratlı gübrelerde, ürünün içeriğine DNA işaretleyici uygulanıyor ve ambalaj üzerine karekod (DNA Barkod) yapıştırılıyor. Bu uygulama sayesinde gübre, üretimden son kullanıcıya kadar her aşamada güvenli ve izlenebilir hale geliyor. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini ve çiftçilerin kaliteli gübreye erişiminin güvence altına alınacağını belirtti.