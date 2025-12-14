Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan yem bitkisi tohumu desteği kapsamında, Akhisar Sarıçalı Mahallesi'nde yaklaşık 400 dönümlük mera alanına 7 bin 500 kilogram tohum ekimi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi ve vatandaşların iş birliğiyle yürütülen proje, hayvan yetiştiricilerine önemli destek sağlayacak.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvan yetiştiricilerinin girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla yem bitkisi tohumu desteğini hayata geçirdi.

Destek kapsamında Sarıçalı Mahallesi'ndeki hayvan yetiştiricileri yaklaşık 400 dönümlük mera alanına 7 bin 500 kilogram yem bitkisi tohumu ekimi yapıldı. Tohum ekimine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Umutlu, Sarıçalı Mahalle Muhtarı Cengiz Çerkezoğlu, Sarıçalı Mahallesi Mera Birlik Başkanı Feridun Coşkun ile hayvan yetiştiricileri de katıldı.

Projeye daha önce başladıklarını ve uygulamaya geçmelerinden dolayı mutlu olduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, 'Tarım ve hayvancılık ile geçinen bölgemizde kamu, yerel yönetim ve vatandaş iş birliğinin güzel bir örneğini görüyoruz. Bu alanı mahallede kurulan Mera Yönetim Birliği'ne devrettikten sonra muhtarımız ve birlik başkanımız bize müracaat etmişti. Merhum Başkan Ferdi Zeyrek'in talimatları ile bu alan üzerinde incelemelerimizi yaparak, programa aldığımız bir çalışmaydı. O yüzden bu projeyi uygulamaya geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Burası yaklaşık 400 dönümlük bir alan. 7 bin 500 kilogram tohumu vatandaşlarımız kendi traktör ve ekipmanlarıyla ekimini yapıyor. Mahallede 2 bin küçükbaş, 200 büyükbaş olmak üzere 2200 besi hayvanı var. Bu merada, arpa, buğday ve beşli karışım yem bitkilerinin ekimi yapılıyor. İnşallah hepsi yeşerir, diz boyu otların olur. O dönemde de buraya ziyarete geliriz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Besim Dutlulu'nun öncülüğünde çiftçimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Çiftçimize, üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun' diye konuştu.

'ÇOK GÜZEL BİR İŞ BİRLİĞİ SERGİLENİYOR'

Çalışmanın elbirliğiyle yürütüldüğüne dikkat çeken Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Umutlu, 'Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi ve vatandaşlarımızın iş birliğinde Sarıçalı Mahallesi'ndeki mera alanında bir çalışma yapıyoruz. Daha önce iş makinalarımızla bu alanı düzenlemiştik. Vatandaşımız traktörleriyle burayı ekime hazır hale getirdi. Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla vatandaşlarımıza yem bitkisi tohumu verildi. Şimdi ise ekimi yapıldı. Bu çalışma sayesinde, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi ve vatandaşlarla beraber çok güzel bir işbirliği sergileniyor' dedi.

Mera alanında yapılan çalışmanın herkes için çok önemli olduğunu belirten Sarıçalı Mahallesi Muhtarı Cengiz Çerkezoğlu, 'Hayvan yetiştiricilerle birlikte tohum ekimi yapıyoruz. Meramız kullanılabilir halde değildi. Meramızı düzenleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya, Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili ve ekiplere çok teşekkür ederiz. Bizim meramız, ne yazık ki işe yaramaz ve atıl bir durumdaydı. Besim Başkanım sağ olsun, dozerini bize gönderdi. Dozerle meramızın tesviye ve sürümünü yaptık. Tohumlarımızı da toprakla buluşturuyoruz. Buraları ekilebilir bir toprak haline getirdiği için Besim Başkanıma ve Ekrem Başkanıma çok teşekkür ederim. Herkes elini taşın altında koydu' diye konuştu.

Sarıçalı Mahallesi Mera Birlik Başkanı Feridun Coşkun ise projenin hayvancılara büyük katkı sağlayacağını belirterek, 'Kendi hayvanlarım da var. Mera birliği kurduk. Belediye Başkanlarımızdan isteklerimiz oldu. Onlar da yerine getirdi, Allah razı olsun. İş makinesi istedik geldi, tohum istedik geldi. Arkadaşlarımızla birlikte ekim işlemlerine başladık. Mahallemizdeki hayvan yetiştiricilerinin, hayvanlarını otlatmaya yerleri yoktu. Şimdi ise hayvanlarını otlatabilecekler. Meramızda yakında bitkiler yetişecek, hayvan yetiştiricileri de sürülerini rahat rahat otlatabilecek' ifadelerini kullandı.