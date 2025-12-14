İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası ve ulusal düzeyde aranan toplam 24 suçlunun Gürcistan başta olmak üzere 6 ülkeden Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Son 2,5 yılda 58 ülkeden 584 firari ülkeye getirildi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen uluslararası operasyonların yeni başarılarını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, 'Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz' mesajını verdi.

SON OPERASYONLARDA YAKALANANLAR

Uluslararası kırmızı bülten/difüzyon ile aranan 20 ve ulusal seviyede aranan 4 şahıs, 6 farklı ülkeden Türkiye'ye getirildi:

Gürcistan (19 şahıs): Kasten öldürme, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun cinsel istismarı, suç örgütü üyeliği, uyuşturucu ticareti, yağma gibi ağır suçlardan aranan B.A., M.Y., H.A., S.A., B.A., T.E., K.Ç., Ö.F.A., A.Y., S.K., Ş.G., E.O., E.T., G.U., M.B., O.T., R.Ç., Y.E., K.Ö.

Almanya (1 şahıs): Yağma suçundan F.D.

Avusturya (1 şahıs): Kasten öldürme suçundan M.Y.

Sırbistan (1 şahıs): Göçmen kaçakçılığı suçundan Y.A.

Karadağ (1 şahıs): Kasten yaralama ve yağma suçlarından kırmızı difüzyonla aranan S.A.

Yunanistan (1 şahıs): Göçmen kaçakçılığı, hırsızlık ve hükümlü kaçırma suçlarından ulusal seviyede aranan S.A.

Operasyonlar, Adalet Bakanlığı, İstihbarat, KOM, Narkotik, Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığı Daire Başkanlıkları'nın ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.

SON 2,5 YILDAKİ BAŞARI

Son 2,5 yılda 58 ülkeden toplam 584 kırmızı bültenli firarinin Türkiye'ye getirildiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, emeği geçen tüm ekipleri tebrik ederek, suçlulara göz açtırmayacaklarını söyledi.