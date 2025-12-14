BURSA (İGFA) - Yağışların son 52 yılın en düşük seviyesine gerilediğini, Uludağ'daki kar örtüsünün ise son 10 yılda yüzde 50'ye varan oranda azaldığını açıklayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, vatandaşları suyu tasarruflu kullanmaya çağırdı.

İklim krizinin etkileri Bursa'da her geçen gün daha net hissedilirken, kentin su güvenliğine ilişkin endişeler artıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 2025 Su Yılı Raporu'na göre, 1 Ekim 2024 - 30 Eylül 2025 döneminde metrekareye düşen ortalama yağış miktarı 422,5 mm olarak ölçüldü. Bu değer, uzun yıllar ortalamasının yüzde 26 altında kalarak son 52 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Bursa'nın en önemli su kaynağı olarak gösterilen ve 'kentin su sigortası' olarak nitelendirilen Uludağ, iklim değişikliğinin etkilerini en sert yaşayan bölgelerden biri oldu. Son 10 yılda Uludağ'daki kar örtüsünün yüzde 50'ye varan oranda azaldığı belirtilirken, 2015 yılında 266 gün karla kaplı kalan zirve, 2024'te yalnızca 100 gün kar tutabildi. Kar kalınlığı ise 187 santimetreden 93 santimetreye geriledi.

Veriler, sıcaklık artışının da tabloyu ağırlaştırdığını ortaya koyuyor. 1970-2024 yılları arasında Bursa merkezde ortalama sıcaklıklar 2 derece, Uludağ zirvesinde ise 3 derece arttı. Bu durum, buharlaşmayı artırarak yağışların yeraltı sularını yeterince besleyememesine neden oluyor. Uzmanlar, bu sürecin kentin su güvenliğini doğrudan tehdit ettiğine dikkat çekiyor.

Doğancı ve Nilüfer Barajlarında incelemelerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanıal Mustafa Bozbey, geçtiğimiz aylarda yaşanan su kesintilerini hatırlatarak, alınan önlemler sayesinde daha ciddi bir kriz yaşanmadığını söyledi. Bozbey, 'Bursa artık bir su şehri değil. Halkımızın tasarruf konusunda gösterdiği duyarlılık için teşekkür ediyorum ancak bunun yeterli olmadığını biliyoruz. Yeniden susuzluk yaşamamak için suyu daha dikkatli kullanmalıyız' dedi.

'Artık şikâyet zamanı değil, çözüm zamanı' diyen Bozbey, Uludağ'daki kar ve yağış miktarındaki düşüşün barajları doğrudan etkilediğini vurguladı. 'Son 10 yılda su miktarında yaklaşık yüzde 30 azalma var. İklim krizi uzun süredir konuşuluyor ancak gerekli adımlar atılmadı. Biz bilimsel verileri esas alarak Bursa'nın geleceğini güvence altına almak istiyoruz' ifadelerini kullandı.

Başkan Bozbey ayrıca, Çınarcık Barajı bypass hattının devreye alındığını ve günlük ortalama 100 bin metreküp suyun Bursa'ya verildiğini açıkladı. Çınarcık Arıtma Tesisi'nin de yakın zamanda hizmete gireceğini belirten Bozbey, bu çalışmalarla kentin bir nebze rahatlayacağını söyledi.