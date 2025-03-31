Ordu Büyükşehir Belediyesi, vatan uğruna canını feda eden kahraman şehitlerin emanetlerine sahip çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Fatsa ilçesinde şehit Uzman Çavuş Kerem Çalışkan’ın kabrinin bulunduğu mezarlık yolu, ailesinin talebi üzerine yenilenerek beton yol konforuna kavuşturuldu. Yapılan çalışma, şehidin ailesine çifte bayram sevinci yaşattı.ORDU (İGFA) - 2017 yılında Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’nin El Bab kentinde terör örgütü DEAŞ ile çıkan çatışmada şehit düşen 25 yaşındaki Uzman Çavuş Kerem Çalışkan’ın kabri, Fatsa ilçesi Bahçeler Mahallesi Hatipler Sokakta bulunan aile kabristanlığında yer alıyor. Yıllardır mezarlığa ulaşımda sıkıntı çeken şehidin babası Ahmet Ali Çalışkan, Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne başvurarak yolun iyileştirilmesi için destek talep etti.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kısa sürede harekete geçerek mezarlık yolunda beton dökme çalışması gerçekleştirdi. Bu sayede aile, artık daha rahat bir şekilde evlatlarının kabrine ulaşabilecek.

VATANDAŞLARDAN BÜYÜK TAKDİR

Büyükşehir Belediyesi’nin duyarlılığı, bölge halkı tarafından da takdirle karşılandı. Fatsa Bahçeler Mahallesi Muhtarı Zeki Özyurt ve vatandaşlar, yapılan çalışmanın hem bir vefa hem de anlamlı bir hizmet olduğunu belirterek, belediyeye teşekkür etti.

Bu çalışma, şehit ailesine manevi bir destek sağlarken, mezarlık yolu artık daha güvenli ve konforlu hale geldi. Şehit Çalışkan’ın yanı sıra mezarlıkta kabirleri bulunan vatandaşların yakınları yapılan bu hizmetle rahat bir nefes aldı.

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, şehitlerin emaneti olan ailelerin her zaman baş tacı olduğunu belirterek, benzer talepleri hızla karşılamaya devam edeceklerini ifade etti.