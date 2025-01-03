2024 yılında yine milyonlar sevdikleriyle buluşmaya devam etti. 2024 yılına ve yılın önemli dönemlerine ilişkin şehirlerarası otobüsle seyahat rakamlarını açıklayan Kâmil Koç'a göre, geçen yılın en çok tercih edilen rotası Bursa- İstanbul oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en çok tercih edilen lider seyahat markası Kâmil Koç, 2024 yılına ilişkin verileri açıkladı. 99 yıldır seyahat sektöründe modern araç filosu, profesyonel ekipleri ve güçlü organizasyon yapısı ile yol arkadaşlarına kesintisiz en iyi hizmeti sunan firma, 2024 yılının yanı sıra Ramazan ve Kurban bayramları ile Sömestr tatilinde yolcuların en çok tercih ettiği rotaları derledi.



Şirketin şehirlerarası sefer ve yolcu sayılarına göre yaptığı derlemede 2024 yılı içerisinde İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Eskişehir en fazla gidilen iller olarak öne çıktı.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN İLK ÜÇ ROTADA DA MEGAKENT İSTANBUL VAR

Kâmil Koç’un 1 Ocak-31 Aralık 2024 dönemini kapsayan yıllık verilerine göre, yıl genelinde yolcuların en çok kullandığı rota Bursa–İstanbul oldu. Burayı Ankara–İstanbul ve İstanbul–Ankara güzergahları izledi. Megakent İstanbul’un yılın on çok tercih edilen üç rotasında da yer aldığı listenin geri kalanı ise şöyle oluştu: İstanbul–Bursa, Bursa–Ankara, İstanbul–İzmir, İzmir–İstanbul, Ankara–Bursa, Ankara–İzmir ve Kayseri–Ankara.

2024 yılının en çok yolcu taşınan favori rotası Ramazan ve Kurban Bayramlarında değişmedi.

Bursa–İstanbul arası her iki bayramda da yolcular tarafından en çok kullanılan rota oldu. 9-12 Nisan tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı’nda en çok tercih edilen ilk 10 rota da şöyle sıralandı:

İlk sırada yer alan Bursa–İstanbul’u sırasıyla İstanbul–Ankara, Ankara–İstanbul, İstanbul–Bursa, İstanbul–İzmir, Bursa–Ankara, Ankara–Bursa, İzmir–Ankara, Ankara–İzmir ve İzmir–İstanbul izledi.

15- 19 Haziran tarihlerini kapsayan Kurban Bayramı tatilinde de ilk sırada yine yılın favori rotası Bursa–İstanbul yer aldı. Burayı sırasıyla şu güzergahlar izledi; İstanbul–Bursa, İstanbul–Ankara, Ankara–İstanbul, İstanbul–İzmir, Bursa–Ankara, Ankara–İzmir, Ankara–Bursa, İzmir–Ankara ve Bursa–Eskişehir.

Ayrıca sömestr tatilinin favori rotası da Ankara- İstanbul oldu.22 Ocak-2 Şubat 2024 arasını kapsayan tatil döneminde en fazla yolcu da başkent Ankara ile megakent İstanbul arasında taşındı.