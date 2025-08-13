Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bünyesindeki oyuncuların sanatsal gelişimine katkı sağlamak amacıyla 3 gün süren kapsamlı bir eğitim programı düzenledi. Tüm ekibin katıldığı “Kukla Atölyesi”, tiyatro yazarı, çevirmen ve yönetmen Senem Cevher’in eğitmenliğinde gerçekleştirildi.TEKİRDAĞ (İGFA) - Atölye kapsamında oyuncular, kukla tiyatrosunun temel tekniklerini öğrenerek hem teorik hem de pratik eğitim aldı. Kukla yapımından kukla karakterini canlandırmaya, hareket ettirmeden seslendirmeye kadar pek çok başlıkta bilgi ve deneyim kazanıldı.

Eğitim programı, Şehir Tiyatrosu’nun yeni çocuk oyunu hazırlık sürecine önemli bir katkı sağladı. Kurum içi atölye çalışmaları, oyuncuların farklı sahne tekniklerinde uzmanlaşmasını ve tiyatronun sanatsal üretim kapasitesinin gelişmesini hedefliyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, düzenlediği bu atölyeyle hem ekibinin yetkinliğini artırdı hem de izleyicilere sunacağı yeni projelerin altyapısını oluşturdu.