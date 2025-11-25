İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, kritik savunma sanayi kuruluşlarında görevli yöneticilerin yabancı ülke görevlileriyle irtibat kurarak biyografik bilgi toplamaya çalıştıkları tespit edildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, yurtdışındaki 1 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, savunma sanayine yönelik casusluk faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Başsavcılık açıklamasına göre, soruşturma İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda sürdürüldü.

Yapılan çalışmalar sonucunda, Türkiye'nin kritik öneme sahip savunma sanayi kuruluşlarında görev yapan bazı yönetici pozisyonundaki personellerin, kamu kurumları ile yabancı ülkelerin resmi görevlileriyle temas kurarak biyografik bilgi derlemeye çalıştıkları tespit edildi.

4 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ, 3'Ü YAKALANDI

Soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenirken operasyonda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkında yakalama kararı bulunan bir diğer şüphelinin ise yurtdışında bulunduğu tespit edildi.

Yetkililer, operasyonlarda suç ve suç unsurlarının ele geçirildiğini belirtirken, casusluk faaliyetlerine ilişkin soruşturmanın çok yönlü bir biçimde titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.