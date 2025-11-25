Adıyaman Altınşehir Mahallesi'nde yaşlı bir kadına araç çarpıp kaçtı. Kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki kavşakta bugün saat 18.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, ismi henüz öğrenilemeyen yaşlı bir kadın yayaya araç çarptı.

Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı yaşlı kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaçan araç ve sürücüsünü tespit etmek için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.