Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ROKETSAN tesislerinin açılış ve temel atma töreninde, savunma sanayiinde dışa bağımlılığın yüzde 20'ye düştüğünü açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma sanayiinde önemli bir eşiği daha geride bıraktığını söyledi.

Lalahan'da gerçekleştirilen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırıkkale Yakıt Üretim Tesisleri, Lalahan Harp Başlığı Tesisi ile İleri Teknolojiler AR-GE ve Mühendislik Merkezi'nin açılışını yaptıklarını belirtirken, Lalahan Füze Entegrasyon Tesisleri'nin de temelinin atıldığını açıkladı.

Törende Türk Silahlı Kuvvetleri'ne birçok kritik savunma sisteminin teslim edildiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TAYFUN, SİPER, ATMACA, HİSAR-A, HİSAR-O ve SUNGUR gibi sistemlerin yanı sıra ÇAKIR ve SOM ile SİHA'larda kullanılan MAM-T ve MAM-L mühimmatlarının da envantere kazandırıldığını söyledi. Savunma sanayiinde elde edilen ilerlemelere dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, dışa bağımlılık oranının yüzde 80'den yüzde 20'ye düşürüldüğünü, sektör cirosunun 20 milyar doları aştığını ve AR-GE harcamalarının 3,5 milyar dolara ulaştığını belirtti. Aktif proje sayısının 1400'ü geçtiğini, toplam proje büyüklüğünün ise 100 milyar doları aştığını ifade etti.

İhracat rakamlarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002 yılında 248 milyon dolar olan savunma ihracatının geçen yıl 10 milyar doların üzerine çıktığını, 2026'nın ilk çeyreğinde ise yüzde 12,1 artışla 1 milyar 910 milyon dolara ulaştığını söyledi. Türkiye'nin 2028 hedefinin 11 milyar dolar ihracat hacmi olduğunu belirten Erdoğan, savunma ihracatında dünyada ilk 10'a girme hedefini yineledi.

Konuşmasında bölgesel gelişmelere de vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevre coğrafyalarda yaşanan savaşların sona ermesiyle birlikte Türkiye'nin savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda büyük bir atılım gerçekleştireceğini vurguladı.