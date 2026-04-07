İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da güvenlik güçleri ile silahlı çatışmaya giren üç kişi etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çatışmanın Yapı Kredi Plaza Blokları önünde gerçekleştiğini ve iki kahraman polisin hafif şekilde yaralandığını duyurdu.

Bakan Çiftçi'nin verdiği bilgilere göre, teröristlerin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerden birinin dini istismar eden bir örgütle bağlantılı olduğu, diğer ikisinin ise kardeş olduğu ve bunlardan birinin geçmişte uyuşturucu kaydı bulunduğu belirlendi. Teröristlerin İzmit'ten kiralık araçla İstanbul'a geldikleri ortaya çıktı.

Bakan Çiftçi, güvenlik güçlerinin operasyonunun kararlılıkla sürdüğünü belirterek, halkın güvenliğinin her zaman öncelikli olduğunu vurguladı.