ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, 24 Mart - 4 Nisan 2026 tarihleri arasında Türkiye'nin komutasında gerçekleştirilen Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun 9'uncu aktivasyon faaliyetinin başarıyla icra edildiğini duyurdu.

Faaliyete, Türkiye, Bulgaristan ve Romanya deniz kuvvetlerine ait mayın avlama ve tarama gemileri katıldı. Görev grubunun komuta, kontrol ve lojistik desteği denizde TCG Ütğm. Arif Ekmekçi üzerinden sağlanırken, kıyıdaki koordinasyon ise İstanbul Boğaz Komutanlığı bünyesinde oluşturulan karargâhtan yürütüldü.

Aktivasyon süresince özellikle Karadeniz'de sürüklenen mayınlar ve insansız deniz araçlarının oluşturabileceği tehditlere karşı yoğun çalışmalar gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, üç müttefik ülkenin deniz kuvvetleri arasında birlikte çalışabilirlik seviyesinin artırılması da hedeflendi.

Bakanlık, gerçekleştirilen faaliyetin bölgedeki deniz güvenliğine önemli katkı sağladığını vurguladı.