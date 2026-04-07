İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen ve kamuoyunda yakından izlenen davanın 17. duruşma gününde dikkat çeken bir gerilim yaşandı. Silivri’de görülen davada, Ekrem İmamoğlu’nun savunması sırasında savcı ile yaşanan sözlü tartışma, hukuki sürecin ötesine geçen bir atmosfer oluşturdu.

İmamoğlu’nun beyanları sırasında savcılık makamından gelen “Haddinizi aşarsanız haddinizi bildiririz” ifadesi, duruşma salonunda tansiyonu yükseltti. Bu sözler, yalnızca salonda değil, yargılamanın dili ve sınırları bakımından da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Yargılama dili yeniden tartışma konusu

İBB davası boyunca zaman zaman usul, yöntem ve yaklaşım tartışmaları kamuoyunun gündemine gelmişti. 17. günde yaşanan bu olay ise, mahkeme salonundaki dilin ve iddia makamının tavrının yeniden sorgulanmasına neden oldu.

Özellikle siyasi niteliği yüksek davalarda, kullanılan ifadelerin yargının tarafsızlığına gölge düşürmemesi gerektiği yönündeki değerlendirmeler, bu duruşmayla birlikte yeniden güç kazandı.

Siyasi etkisi büyük olacak

Ekrem İmamoğlu’nun Türkiye siyasetindeki konumu nedeniyle dava süreci zaten yakından izleniyordu. Bugün yaşanan gerilim ise dosyanın yalnızca hukuki değil, siyasi etkileri bakımından da yeni bir eşik oluşturdu.

Muhalefet cephesinde, dava sürecine ilişkin “yargı baskısı” ve “siyasi müdahale algısı” tartışmalarının daha da derinleşmesi bekleniyor.

Kamuoyunun gözü bu davada

Silivri’de devam eden dava, yalnızca mahkeme salonundaki gelişmelerle değil, kamuoyunda yarattığı etkiyle de önem taşıyor. 17. gününde yaşanan bu sert tartışma, önümüzdeki celselerde yaşanacak gelişmelerin daha da kritik hale geleceğini gösteriyor.

Savunmalar alındı

Bugünkü celsede dosya kapsamındaki değerlendirmeler, savunmalar ve avukatların talepleri ele alındı. Duruşmada belediye faaliyetleri, ilgili işlemler ve dosyada yer alan bazı iddialar üzerinde duruldu.

Ara karar beklentisi sürüyor

Mahkemenin duruşma sonunda ya da ilerleyen celselerde ara karar açıklayıp açıklamayacağı merak konusu olurken, tarafların taleplerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

İBB davası, kamuoyunda ve siyasi çevrelerde yakından izlenmeye devam ediyor.