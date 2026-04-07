Özellikle gençlere ve kadınlara yönelik mesleki ve teknik eğitimler veren Meslek Fabrikası'nın Halkapınar'daki kurs merkezi, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün el koyma girişimlerinin ardından polis ablukasına alındı. 'İş, aş, umut üreten fabrika' sloganıyla her yaştan insana meslek öğretip istihdam olanağı sağlayan binayla birlikte binlerce kişinin gelecek umutlarına da kilit vuruldu.

İZMİR (İGFA) - Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait tarihi yapıda devam eden farklı branşlarda onlarca kurs eğitimleri ise tahliye süreci nedeniyle yarıda kaldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, İzmirlilerin hayatını dönüştüren mesleki ve teknik eğitimlerini 29 farklı kurs merkezine yaysa da Halkapınar'da yer alan tarihi binadaki kurs merkezi, Meslek Fabrikası modelinin beyni konumunda. Çok sayıda kursun düzenlendiği, idari yapının organize edildiği, farklı daire başkanlıklarına ait 3. Yaş Üniversitesi gibi projelerin gerçekleştirildiği bina, bugün Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün el koyma girişimiyle karşı karşıya. İzmir'in tarihine tanıklık etmesinin yanında İzmirlilerin yaşamının dönüşmesinde güçlü bir destek sunan yapı, polis ablukasına alınarak giriş çıkışlara kapatıldı.

2016'dan bu yana 531 kurstan 13 bin 149 kursiyerin mezuniyet belgesi aldığı binada, Dijital Gençlik Merkezi de kuruldu, bu merkezde 2025 yılının şubat ayından bu yana 385 gence dijital yetkinlikler kazandırıldı. Halkapınar Kurs Merkezi'nde yer alan İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi aracılığıyla da 37 bin 44 kişi açık iş ilanı bulunan firmalara yönlendirildi. Bu kapsamda 2 bin 763 kişi hayata yeni bir başlangıç yaptı. Yaşanan gelişmelerin ardından Meslek Fabrikası Halkapınar Kurs Merkezi'nde verilen onlarca kurs geçici olarak duraksadı. Tıpkı Meslek Fabrikası kurslarının erişilebilir hale getirilmesi amacıyla yeni başlatılan sağır ve işitme engelli yurttaşlara yönelik Hazır Giyim Makinelerinde Gelişme ve Uyum Eğitimleri kursu gibi. Geçen hafta ders başı yapılan eğitim programı kesintiye uğradı. Geriye ise meslek edinmek için dikiş makinelerinin başına geçen sağır ve işitme engelli kadınların heyecanını yansıtan fotoğraflar kaldı.

HAYALLER YARIM KALDI

Hazır giyim makinelerinde gelişme ve uyum eğitimlerinde, kursiyerler dikiş makinesi kullanımına dair kapsamlı bir eğitimden geçecekti. Sağır ve işitme engelli kursiyerler, mezuniyet sertifikalarını aldıktan sonra iş gücüne dahil olma hayalleri kuruyordu. Kurs boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görevli işaret dili tercümanları da kursiyer ve eğitmen arasındaki diyaloğu sağlıyordu. Kurs hakkında bilgi veren El Sanatları Teknolojisi Eğitmeni Özlem Uçak, 'Sağır ve işitme engellilere yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda kursiyerlerimize dikiş makinesi kullanımını öğretiyoruz. Yaklaşık iki ay sürecek kursumuz başladı. Bu sayede Meslek Fabrikası kurslarımız erişilebilir hale geliyor. Bundan çok mutluyuz. Kursiyerlerimiz mezun olduğunda dikiş makinelerini çok rahat kullanabilecek. Meslek Fabrikası'nın amacı insanları meslek sahibi yapmak ve istihdam edilebilir duruma getirmek. Engelli bireylere yönelik kurslar ise çok daha önemli. Aldıkları sertifikalarla istihdam edilmek üzere başvuru yapabilecekler' demişti.

'İSTİHDAM EDİLMEK İSTİYORUM' DEMİŞLERDİ

Kursa katılan 49 yaşındaki Aysel Akbalık 'Derneğimiz aracılığı ile kurstan haberim oldu ve katılmak istedim. Daha önce 22 yıl bu işi yaptım ama sertifikam yoktu. Bu işe sertifikalı bir şekilde devam etmek istiyorum. Unuttuğum bilgileri tazelemek istiyorum. Bu kurslar hem işe yerleşmemiz hem meslek sahibi olmamız açısından çok önemli' derken, 59 yaşındaki Aysun Saygın ise 'Daha önce bu alanda hiç çalışmadım. Annem dikişe çok meraklıydı. Ben de hep onu izlerdim. Dikiş öğrenmek için kursa başladım. Daha önce Meslek Fabrikası'nın farklı kurslarına geldim. Bu kurs sonucunda da istihdam edilmek isterim' diye konuşmuştu.

Meslek Fabrikası modelinin kalbi konumundaki Halkapınar Kurs Merkezi'nin tahliye edilmesi sadece bir binanın boşaltılması değil, yılların emeğiyle kurulan bir sistemin de yıkılması anlamına geliyor. İçeride bulunan dikiş makineleri, bilgisayarlar ve diğer eğitim materyali kilit altında tutuluyor. Organizasyonun yürütüldüğü ana binanın yıllar içinde büyük çaba ve maliyetle kurulan altyapı sistemlerinin devre dışı kalması kamu kaynaklarının heba edilmesi olarak değerlendiriliyor.