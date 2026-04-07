İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş'ta polisleri hedef alan silahlı saldırının ardından olay yerinde incelemelerde bulundu, yaralı polisleri hastanede ziyaret etti.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş ilçesinde Yapı Kredi Plaza önünde görev yapan emniyet mensuplarına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Olay yerindeki değerlendirmelerin ardından Vali Gül, saldırıda yaralanan polis memurlarını tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Yaralı polislerin sağlık durumları hakkında bilgi alan Gül, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Gül'e ziyaret ve incelemeleri sırasında Selami Yıldız ve Oğuzhan Bingöl de eşlik etti.

İstanbul Valiliği, olayla ilgili sürecin yakından takip edildiğini ve güvenlik güçlerinin gerekli tüm çalışmaları sürdürdüğünü bildirdi.

