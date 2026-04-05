Dünya haritasını önümüze alıp Türkiye’nin bulunduğu koordinatlara odaklandığımızda, karşımıza çıkan manzara bir huzur coğrafyası değil, tam aksine fay hatlarının çatırdadığı bir "ateş çemberi". Tarih boyunca köprü olma rolüyle övündüğümüz bu topraklar, bugün doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar istikrarsızlık ve çatışma dinamikleriyle kuşatılmış durumda.

Güney Hattı: Kaos ve Devlet Dışı Aktörler

Türkiye’nin güney sınırı, on yıllardır süregelen bir istikrarsızlık laboratuvarı gibi.

İsrail-Filistin ve Bölgesel Yayılım: İsrail’in Gazze ile başlattığı ve Lübnan’a yaydığı saldırganlık, sadece insani bir dram değil, tüm bölgeyi içine çekebilecek bir Lübnan-Suriye-İran aksı savaşı riskini taşıyor.

İran ve Irak Denklemi: İran’ın bölgedeki vekil güçleri üzerinden yürüttüğü strateji ile Irak’ın iç siyasi kırılganlığı, Türkiye’nin sınır güvenliğini doğrudan etkiliyor.

PKK/YPG Tehdidi: Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki otorite boşluğundan beslenen terör koridoru arayışı, Ankara için "beka" meselesi olmaya devam ediyor. Güneyimizdeki bu yapısal bozukluk, sadece askeri değil, göç dalgalarıyla toplumsal bir yükü de beraberinde getiriyor.

Kuzey Hattı: Karadeniz’de Devlerin Savaşı

Kuzeyimizde ise "soğuk savaş" çoktan ısındı. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, sadece iki ülkenin çarpışması değil, Batı sistemi ile Rusya’nın Karadeniz üzerindeki egemenlik mücadelesidir.

Montrö’nün Önemi: Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni titizlikle uygulayarak Karadeniz’in bir "NATO-Rusya savaş alanına" dönüşmesini engellemeye çalışıyor.

Enerji ve Gıda Güvenliği: Tahıl koridoru ve enerji hatları noktasında Türkiye, kuzeydeki bu yangının dünyaya sıçramasını önleyen tek süpap konumunda. Ancak Rusya’nın yayılmacı politikası ile Ukrayna’nın toprak bütünlüğü arasındaki dengeyi korumak, her geçen gün daha hassas bir ip cambazlığı gerektiriyor.

Türk Dünyası ve "Adriyatik’ten Çin Seddi’ne"

Ateş çemberinin içinde Türkiye için en önemli nefes borularından biri Türk Devletleri Teşkilatı.

Yükselen Güç: Azerbaycan’ın Karabağ zaferi sonrası Orta Asya ile kurulan doğrudan bağ ve "Zengezur Koridoru" projesi, Türkiye’ye doğu-batı ticaretinde stratejik bir derinlik katıyor.

Denge Unsuru: Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan gibi ülkelerin Rusya ve Çin kıskacından kurtulup Türkiye ile entegre olması, Ankara’nın masadaki elini güçlendiren en önemli kart.

Batı Cephesi: Avrupa’nın İkilemi ve Yunanistan

Batı ile ilişkilerde ise durum "zoraki müttefiklik" tadında ilerliyor.

Yunanistan ve Ege: Atina ile dönemsel olarak yumuşayan ilişkiler, Ege adalarının silahlandırılması ve Doğu Akdeniz’deki enerji paylaşımı söz konusu olduğunda yerini gerginliğe bırakıyor. Yunanistan’ın Batı tarafından bir "karakol" gibi konumlandırılması, Türkiye’nin deniz yetki alanları üzerindeki hak iddiasını kısıtlama girişimi olarak görülüyor.

Avrupa’nın Bakışı: Avrupa Birliği, Türkiye’yi hem vazgeçilmez bir güvenlik ortağı hem de kapısında bekletilmesi gereken bir "öteki" olarak görüyor. Gümrük Birliği ve vize serbestisi gibi konular, birer siyasi koz olarak masada tutuluyor.

Sonuç: Stratejik Özerkliğin Bedeli

Türkiye, bu devasa ateş çemberinin ortasında sadece hayatta kalmaya değil, oyun kurmaya çalışıyor. Bu coğrafyada güçlü bir orduya, dirençli bir ekonomiye ve proaktif bir diplomasiye sahip olmamak, rüzgarın önünde savrulmak demektir.

Güneyin kaosu, kuzeyin savaşı ve batının ikircikli tavrı arasında Türkiye; ne Batı’dan kopabilir ne de Doğu’nun belirsizliğine tamamen teslim olabilir. Bugün Türkiye için en büyük sınav, bu çemberin dışına itilmeden, çemberin içindeki dengeleri kendi lehine çevirebilme becerisidir.

Unutulmamalıdır ki; coğrafya kaderdir, ancak bu kaderi nasıl yönettiğiniz sizin gücünüzdür.