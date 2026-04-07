Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan saldırı soruşturmasına ilişkin, yayıncılara 'resmî açıklamalar dışına çıkmayın' uyarısında bulundu.

ANKARA (İGFA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polisleri hedef alan saldırıya ilişkin yürütülen adli soruşturma kapsamında önemli bir açıklama yaptı.

RTÜK, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürecinde bazı yayın organlarında teyit edilmemiş görüntülerin paylaşıldığını tespit ettiklerini belirtti. Açıklamada, bu tür içeriklerin kamuoyunda infiale yol açabileceği ve soruşturmanın seyrini olumsuz etkileyebileceği vurgulandı. Kurul, yayıncılara yalnızca resmî makamlar tarafından yapılan açıklamaların esas alınması gerektiğini hatırlatarak, kaynağı belirsiz görüntü ve bilgilerin paylaşılmasının yasal sorumluluk doğurabileceğine dikkat çekti.

RTÜK, sorumlu yayıncılık ilkelerine aykırı hareket eden kuruluşlar hakkında gerekli idari yaptırımların uygulanacağını belirterek, medya kuruluşlarını dikkatli ve hassas davranmaya davet etti.

Açıklamada, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin ve toplumsal huzurun korunmasının öncelikli olduğu ifade edildi.