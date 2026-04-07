İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıda Cemalettin Özdemir ve Margarit Dikme başkan vekilliğine seçilirken, Meltem Bekaroğlu, Mustafa Fazlıoğlu ve Pınar Ünsal encümen üyeliğine getirildi; ayrıca divan katipleri ve 15 ihtisas komisyonunun üyeleri belirlenerek yeni dönem görev dağılımı netleşti.

Bakırköy Belediyesi'nin Nisan Ayı Meclisi Birinci Birleşimi, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu yönetiminde gerçekleştirildi. Belediye meclis salonunda yapılan toplantıda encümen ve ihtisas komisyon üyelikleri için seçimler yapıldı. Mecliste ilk olarak bir yıl boyunca görev yapacak encümen üyeleri gizli oylama ile seçildi. Yapılan oylama sonucunda Meltem Bekaroğlu, Mustafa Fazlıoğlu ve Pınar Ünsal encümen üyeliğine getirildi.

MECLİS BAŞKAN VEKİLLERİ VE DİVAN KATİPLERİ SEÇİLDİ

Toplantıda meclis yönetiminde görev alacak isimler de belirlendi. Meclis 1. Başkan Vekilliğine Cemalettin Özdemir, Meclis 2. Başkan Vekilliğine ise Margarit Dikme seçildi.

Divan katipliklerinde ise asil üyeliklere Efe Kanat ve Nesrin Sümeyye Özbay getirilirken, yedek üyeliklere Fatma Selen Kocaoğlu ile Meltem Dikmen Oncular seçildi.

15 İHTİSAS KOMİSYONU İÇİN OYLAMA YAPILDI

Encümen seçimlerinin ardından ihtisas komisyon üyelikleri için açık oylamaya geçildi. Mecliste; İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Kentsel Yenileme, Ulaşım ve Altyapı, Tarife, Afet ve Acil Durum Hazırlık ve Müdahale, Eğitim, Gençlik ve Spor, Çevre ve Sağlık, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Engelsiz Bakırköy, Hayvan Hakları, Kültür, Turizm ve Sanat, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ile AB ve Dış İlişkiler komisyonları olmak üzere toplam 15 komisyon için üyeler belirlendi. Yapılan seçimlerle birlikte Bakırköy Belediyesi Meclisi'nde yeni dönemin görev dağılımı tamamlandı.