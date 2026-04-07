İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimize yönelik saldırıda 3 kişi etkisiz hale getirildi. Olayda 2 polisimiz hafif yaralandı, teröristlerin kimlikleri tespit edildi.

İSTANBUL (İGFA) - İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde güvenlik güçlerimize yapılan hain saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, saldırganların hızlı ve kararlı müdahale sonucunda etkisiz hale getirildiği belirtilirken, olayın olası daha büyük bir tehdidi önlediği vurgulandı.

Silahlı çatışmada hafif yaralanan 2 polisimize acil şifalar dilenirken, milletin huzur ve güvenliği için görev yapan tüm Emniyet mensupları selamlandı. Duran, bu saldırının 'Terörsüz Türkiye' ve 'terörsüz bölge' hedeflerini asla zayıflatamayacağını ifade ederek, devletin her türlü tehdide ve provokasyona karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdüreceğini kaydetti.