ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İsrail Konsolosluğu çevresinde gerçekleşen saldırıyı lanetledi.

'Kalleş saldırıyı kınıyorum' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılığımız sürecektir' ifadesini kullandı.

Terörün hiçbir gerekçeyle kabul edilemeyeceğini belirten Erdoğan, ' Yaralı polislerimize cenabı Allah'tan acil şifalar diliyor, İstanbul emniyetine ve halkına geçmiş olsun diyorum. Terörün her türlüsüyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, bugünkü gibi alçak ve zaman ayarlı provokasyonlarla Türkiye'nin güven iklimine zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz' dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin bu tür saldırılara karşı her platformda en güçlü tepkiyi vereceğini ve güvenlik güçlerinin mücadelesinin aralıksız devam edeceğini belirtti.