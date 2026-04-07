ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda 59 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında büyük miktarda yasa dışı madde ele geçirildi.

Son 4 gün içerisinde yürütülen operasyonlarda; 2 ton 352 kg uyuşturucu madde, 1 milyon 258 bin 189 adet uyuşturucu hap, 529 şüpheli yakalandı; bunlardan 129'u tutuklandı, 49'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Operasyonlara, 795 ekip, 1.987 personel, 14 hava aracı ve 37 narkotik dedektör köpeği katıldı. Emniyet yetkilileri, operasyonların gençleri ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü vurguladı.

İçişleri Bakanlığı, başarılı operasyonlarda görev alan polisleri, Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve tüm emniyet personelini tebrik etti.