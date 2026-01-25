Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI) kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'nin havacılık motorlarındaki bağımsızlık yolculuğuna sağlanan katkıların stratejik önemine dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) -Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, millî havacılığın gelişiminde öncü rol üstlenen TEI'nin 41. kuruluş yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

Görgün mesajında, TEI'nin Türkiye'nin havacılık motorları alanında dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda kritik bir görev üstlendiğini vurgulayarak, kurumun ortaya koyduğu katkıların ülkenin savunma ve teknoloji vizyonu açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

TEI'nin 41 yıllık birikiminin ardında büyük bir emek ve özveri bulunduğunu belirten Görgün, 'Bu süreçte emeği geçen tüm mühendislerimize, teknisyenlerimize, yöneticilerimize ve çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum' dedi. Mesajında, TEI'nin bugünlere ulaşmasında pay sahibi olan ve hayatını kaybeden kurum mensuplarını da unutmayan Görgün, ebediyete irtihal eden çalışanları rahmet ve minnetle andı.

Prof. Dr. Haluk Görgün, TEI ailesinin tüm fertlerine başarılarla dolu nice yıllar dileyerek, millî havacılık motorları alanındaki güçlü yürüyüşün kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.