Bayegan, Pendik Satranç Spor Kulübü bu yıl da Süper Lig’in şampiyonu oldu. Şampiyonluk kupası Bayegan adına Bayegan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erhan Arslanalp’e takdim edildi.ANKARA (İGFA) - Dünyanın en önemli satranç ligleri arasında gösterilen Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi 3-16 Ağustos tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi.

Her yıl önemli ve güçlü takımların şampiyonluk için mücadele ettiği, dünyadan ve Türkiye’den usta satranç sporcularının katıldığı Satranç Süper Ligi’nde bu sene 44 Büyükusta (GM), 39 Uluslararası Usta (IM) olmak üzere 134’ü ünvanlı toplam 204 sporcunun hamle yaptığı ligde, Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü toplam 11 oyuncusuyla gücünü gösterdi.

Bayegan Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Bayegan, iki yıl üst üste şampiyonluk sevincini yaşamalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, satrancı yalnızca bir oyun değil, düşünmenin ve gelişmenin sembolü olarak gördüklerini söyledi. "Gençlerimize yalnızca destek olmak değil onlarla birlikte öğrenmek, büyümek ve üretmek de bizim için çok kıymetli" diyen Bayegan, "Satranç hem bireysel gelişim hem stratejik düşünme açısından eşsiz bir yol arkadaşı. Bu kültür, bizim için bir gelenek. Bayegan Pendik Satranç Kulübümüzle attığımız adımları da “stratejiye yatırım” olarak görüyoruz. Gençlerimizin yanında olmak, onların gelişimine katkı sağlamak ve Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü’nün Süper Lig yolculuğunda da yanlarında olmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Bu arada stratejiye, gençliğe ve zihinsel gelişime verdiği önemle tanınan, satranca verdiği desteği daha da ileri taşımayı hedefleyen Bayegan, GM Ediz Gürel ve GM Işık Can gibi önemli isimleri de kulübe kazandırdı.

Uluslararası başarılarıyla adından söz ettiren genç ustaların Bayegan’ı tercih etmesi, şirketin yalnızca kimya sektöründe değil, sosyal gelişim alanlarında da sorumluluk üstlendiğinin göstergesi oldu. Dünya satranç otoritelerinin yakından takip ettiği, kuvvet derecesi yüksek bu ligde iki yıl üst üste şampiyon olan Bayegan Pendik Satranç Kulübü Avrupa şampiyonasında yine ülkemizi temsil hakkı kazandı.

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl şampiyon olan Bayegan Pendik Satranç Kulübü, bu yıl da aynı başarıyı gösterdi.